Истанбул гори: Галатасарай детронира Тедеско и докосва титлата

Турският гранд Фенербахче официално прекрати договора на старши треньора Доменико Тедеско. Решението на ръководството идва след болезненото поражение с 0:3 от вечния съперник Галатасарай - резултат, който практически сложи край на амбициите на "фенерите" за първа титла от 2014 г. насам.

Доменико Тедеско се разделя с Фенербахче след едва 8 месеца начело на тима

Тедеско пое поста през септември миналата година, заменяйки Жозе Моуриньо след отпадането на тима от Шампионската лига срещу Бенфика. Въпреки че италианецът подписа двугодишен контракт, той напуска Истанбул само след осем месеца. Макар да спечели Суперкупата на Турция през януари (именно срещу Галатасарай), Тедеско не успя да достави постоянството, необходимо за върха в класирането. Разочарованието бе подсилено и от отпадането в Лига Европа от английския Нотингам Форест.

През настоящата кампания Фенербахче демонстрира стабилност в защита и допусна само две загуби в първенството. Проблемът обаче се оказа безпощадната форма на Галатасарай. "Джим Бом" доминират шампионата с впечатляваща серия от победи и ефективност в предни позиции. След неделното дерби разликата между двата тима набъбна на седем точки, което при оставащи само три кръга прави мисията на Фенербахче математически почти невъзможна.

Загубата от Галатасарай предизвика истинско земетресение в "Шюкрю Сараджоглу". Освен Тедеско, постовете си напуснаха спортният директор Девин Йозек и футболният координатор Берке Челеби. Това показва намерението на собствениците за пълно рестартиране на спортно-техническия модел. До края на сезона отборът ще бъде воден от помощник-треньора Зеки Мурат Голе, докато феновете остават в очакване на следващото голямо име, което ще се опита да прекъсне 12-годишната суша без титла.

