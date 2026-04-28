Заради блокадата на САЩ: Туризмът в Куба се срина

Броят на чуждестранните туристи в Куба е намалял с близо 50 процента през първото тримесечие на годината поради ограниченията в доставите на енергийни суровини, наложени от САЩ, и преустановяването на няколко международни авиомаршрута. Между януари и март карибският остров е посрещнал 298 057 посетители, което е с 48 процента по-малко в сравнение със същия период на 2025 г., сочат данни, публикувани от Националната служба за статистика и информация.

Най-малко туристи от години

Спадът е бил особено силен през март, когато на острова са пристигнали едва 35 561 туристи - най-ниската стойност от години.

През първото тримесечие на годината броят на посетителите от Канада, която е основният източник на туристи за острова, отбелязва спад от 54 на сто. Пристигащите от Русия са намалели с 37 на сто, докато кубинците, идващи от чужбина, предимно от САЩ, са намалели с близо 43 процента.

Туризмът, вторият по значимост източник на валутни постъпления за страната, вече беше отслабен през последните години на икономическата криза, през която страната преминава от началото на ковид пандемията и засилването на американските санкции по време на първия мандат на Доналд Тръмп (2017–2021 г.).

Между 2019 и 2025 г. приходите в сектора са спаднали със 70 процента, според изчисления, базирани на официални данни.

През 2025 г., преди Вашингтон да наложи енергийни санкции срещу острова, пристигащите туристи бяха намалели с близо 18 процента.

След като бе съобщено за недостиг на керосин на летищата в страната, няколко канадски, руски и европейски авиокомпании обявиха спиране на полетите си, като засега не са посочили дати за възобновяването им.