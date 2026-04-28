С нови сили: Левски ще преговаря с една от звездите си, иска да я остави на “Герена“

Без никакво съмнение един от най-добрите футболисти на Левски е левият бек Майкон. Проблемът за “сините“ е, че бразилецът може да не се задържи още дълго на “Герена“. Настоящият му договор изтича през 2027 г., а от Левски вече водиха преговори за неговото удължаване, но без успех. Но вече ситуацията при “сините“ е коренно различна. Те вече имат нов собственик, а в най-скоро време ще станат и шампиони на България.

Левски се надява да продаде Майкон за поне 5 милиона евро

Именно това са двата фактора, които дават новата искра в преговорите между Левски и Майкон. А ако станат шампиони, “сините“ ще участват и в квалификации за основната фаза на Шампионска лига, което ще е още една голяма сцена, на която защитникът може да се докаже. На “Герена“ вече отказаха една доста солидна оферта за бразилеца. Тя беше на стойност 3 милиона евро от френския Нант. Те се надяват да вземат поне 5 милиона евро за правата на левия бек, като към него има интерес и от други големи европейски страни – Италия и Испания.

Левски ще може да предложи по-голяма заплата на Майкон

В момента агентът на Майкон е в София, като е в компанията на друг, познат на “Герена“ бразилец – Джери Перейра. Именно той беше част от привличането на левия бек в Левски. Освен възможността да играе на голяма сцена, “сините“ имат още един силен коз, с който да задържат Майкон. С пристигането на новия собственик, в клуба ще се инвестират средства както за закупуване на нови футболисти, така и за по-големи заплати.

