"Мрежата на свободата" ще свърже седем български града в национално събитие за 150-годишнината от Априлското въстание (СНИМКИ)

Седем български града ще съберат едновременно публика на живо в националното събитие „Мрежата на свободата“ на 30 април от 18:00 ч., посветено на 150-годишнината от Априлското въстание. Събитието въвежда нов за страната формат на паралелно свързани сцени в различни градове и се откроява като единствена по рода си инициатива, посветена на годишнината.

Инициативата ще се проведе паралелно в Копривщица, София, Варна, Бургас, Сливен, Русе и Добрич и се организира от Национална мрежа за развитие в партньорство с граждански организации от страната. „Мрежата на свободата“ ще започне едновременно във всички градове, като сцените ще бъдат свързани в реално време и ще изградят общо, споделено преживяване за публиката в цялата страна. Във всяка локация ще има жива аудитория и собствено участие в програмата, така че всеки град да бъде едновременно домакин и активен участник.

Във всеки град ще има жива аудитория и собствено участие в програмата, като в София, от 18:00 във Военния клуб, водещ лектор ще бъде д-р Александър Стоянов.

Какво включва?

Форматът ще пренесе в съвременен контекст идеята за комитетската мрежа, изграждайки връзки между различни градове и хора. Събитието е замислено като „жива щафета", при която отделните сцени последователно поемат думата и добавят нови гледни точки към общия дискурс за свободата.

Темите са разпределени по градове:

София изследва ролята на младите,

Варна – паметта и културата,

Русе – невидимата роля на жените в революцията,

Сливен – лидерството,

Бургас – прекъснатите национални добродетели,

Добрич – единството и принадлежността,

Копривщица е символното ядро и модерира цялото събитие.

Събитието има образователна насоченост и свързва историческите събития със съвременния контекст и гражданското участие. Местата за присъствие на живо са ограничени и изискват предварителна безплатна регистрация на april150.nmrbg.org, където може да се проследи и онлайн.

В инициативата участват Национален младежки форум, Форум Гражданско Участие, „Богата Копривщица“, „Ти си Сливен“, Фондация „Право на детство“, „Граждани +“, „Граждани на квартала“, Асоциация „Памет за утре“ и „Активни политики“.

