Новият собственик на Левски обясни откъде идват парите му и посочи основния приоритет на клуба

28 април 2026, 9:44 часа 807 прочитания 0 коментара

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев разкри откъде идват парите му, с които ще инвестира в клуба. Бизнесменът даде дълго интервю пред колегите от „24 часа“, в което сподели, че целият произход на финансовите средства в неговата компания Gemcorp е от европейски, американски и близкоизточни инвеститори. Както е известно, наскоро се появиха информации, че Бостанджиев е свързан с руски капитали, тъй като преди повече от 10 години бе шеф в банката ВТБ Капитал, която дори бе спонсор на „сините“.

Атанас Бостанджиев говори и по друга важна за клуба тема – изграждането на новия стадион „Георги Аспарухов“. По думите му това е основният приоритет на клуба. Бизнесменът допълни, че инвестицията вече е започнала, като се надява до 3 години проектът да бъде завършен.

„Парите ми нямат нищо общо с руски“

„Парите, с които инвестирам в Левски, са европейски, английски, американски и близкоизточни, нямат нищо общо с руски. Нямам никакъв допир с Русия, откакто съм напуснал ВТБ през 2014 г. Всякакви такива спекулации са напълно измислени. Заявявам го категорично“.

Наско Сираков Атанас Бостанджиев

„Целият произход на нашите финансови средства в GemCorp е от европейски, американски и близкоизточни инвеститори. Както на множество други фондове, базирани в Лондон и в Америка. Ние сме регулирани от американското правителство, от английското правителство и от правителството на Обединените арабски емирства. Това са трите най-стриктни регулатора в света, така че всякакви спекулации за руски пари са напълно измислени“.

Новият стадион на Левски

„Сто процента е така. Ще направя едно сравнение с моторния спорт, защото синът ми Стефан Бостанджиев е във Формула 3 и следим този спорт доста отблизо. Да се опитваш да направиш топ отбор на високо ниво, а да нямаш отговарящ на времето и потребностите стадион и база, е все едно да опитваш да се състезаваш във Формула 1, да караш Ферари с мотор на Лада. Стадионът и базата за детско-юношеската школа са интегрална част от успеха. Ще направим най-добрия стадион в България. Амбициите ни са да е сред най-добрите на Балканите – с използване на най-нови технологии“.

Стадион Георги Аспарухов Герена

„Имаме страхотни проектанти, ще направим конкурс за най-добрите изпълнители. Благодарни сме за направените важни стъпки от Столичната община и на кмета Васил Терзиев за добрата комуникация и за прехвърлянето на собствеността на стадиона и комплекса от държавата към общината и възможността за стартиране на този изключително важен проект“.

„Инвестицията вече започна. Целият процес вече започна с проектирането. В момента, в който сме готови с проектирането и с разрешението за строеж, веднага започваме да строим. По строителството вече отлично знаем какво да правим – ще организираме процеса по най-бързия и адекватен начин. И се надявам най-късно до три години да изпълним този проект“, обясни Бостанджиев.

Бойко Димитров
Левски Стадион Георги Аспарухов Атанас Бостанджиев
