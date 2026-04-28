Бивш шеф в ЦСКА защити Янев: В предния мач с Лудогорец беше най-великият, а сега е оплют и разкъсван

Бивш шеф на ЦСКА защити треньора на тима Христо Янев, който в последните дни търпи сериозни критики заради представянето на „червените“ във Вечното дерби с Левски. Както е известно, младият специалист пусна доста експериментален състав в двубоя срещу „сините“, за да запази титулярите за реванша срещу Лудогорец за Купата на България. В крайна сметка Левски спечели дербито с 3:1, а след последния съдийски сигнал наставникът на „армейците“ бе погнат от фенове и специалисти.

Стоян Орманджиев, който бе изпълнителен директор на ЦСКА преди няколко години, обаче е на мнение, че атаките по Янев са незаслужени. Бившият бос на „червените“ сподели пред колегите от „Фокус“, че у нас много бързо изпадаме в крайности. Той даде пример с предния мач на „армейците“ с Лудогорец за Купата, когато столичани победиха в Разград с 2:1. По думите му тогава Янев е бил най-великият, а сега е оплюван и разкъсван.

„Границата между успеха и неуспеха е много тънка“

„Не можах да изгледам мача на живо, а след това успях да изгледам така доста обширен репортаж. Също така и се запознах с реакциите след мача, които, както типично по български, са винаги в едната или в другата крайност. Ние много бързо изпадаме в такива крайности и както след една победа в дерби или в предния мач срещу Лудогорец, Христо Янев беше най-великият, в момента той е, с такова впечатление оставам, че е доста оплют и разкъсван“.

„За мен лично истината е някъде по средата, защото факт е, че дербито с Левски винаги е много специален мач. Аз съм го казвал и друг път, че това е двубой, който може да промени изцяло настроението в двата отбора. Победителят не го съдят, загубилият винаги търпи критика. Аз намирам някаква логика в решението на Христо Янев, защото определено ЦСКА в момента мисли повече за Купата и за реванш с Лудогорец, защото и ние се докарахме малко или много по същия път, в който бяхме миналата година, където нещата са всичко или нищо“.

„От тази гледна точка го разбирам, но от друга страна, дербито е много чувствителна тема. Трябва винаги да се дава там максимумът и дори да са футболисти, които са играли по-малко през сезона, много е важно да се представят добре. То не е никак лесно, когато си имал малко минути в предходните мачове, да можеш точно в дербито да дадеш най-доброто от себе си и тук според мен по-скоро трябва да се погледне малко по-глобално, защото тези футболисти, които имаме, не получаваха малко повече минути в предните мачове“.

„Тези неща натежават в посока, че решението и по-скоро рискът, който пое Христо Янев, не беше много премерен и просто за съжаление за пореден път се потвърждава това, че границата между успеха и неуспеха е много тънка. И пак повтарям, че ние сме винаги в едната или в другата крайност. За съжаление, сега преди мача с Лудогорец доста критики понася и той, и отборът, а не смятам, че ЦСКА в момента точно от това нещо има нужда, но най-хубавото нещо във футбола е, че идва следващият мач и специално в този реванш аз се надявам стадионът да е пълен и ние с максимален и оптимален състав да успеем да се класираме за финала на Купата“, заяви Стоян Орманджиев.

ОЩЕ: БФС се поддаде на натиска от ЦСКА и смени съдията за мача на сезона срещу Лудогорец