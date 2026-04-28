Войната в Украйна:

Бивш шеф в ЦСКА защити Янев: В предния мач с Лудогорец беше най-великият, а сега е оплют и разкъсван

28 април 2026, 10:57 часа 607 прочитания 0 коментара

Бивш шеф на ЦСКА защити треньора на тима Христо Янев, който в последните дни търпи сериозни критики заради представянето на „червените“ във Вечното дерби с Левски. Както е известно, младият специалист пусна доста експериментален състав в двубоя срещу „сините“, за да запази титулярите за реванша срещу Лудогорец за Купата на България. В крайна сметка Левски спечели дербито с 3:1, а след последния съдийски сигнал наставникът на „армейците“ бе погнат от фенове и специалисти.

Стоян Орманджиев, който бе изпълнителен директор на ЦСКА преди няколко години, обаче е на мнение, че атаките по Янев са незаслужени. Бившият бос на „червените“ сподели пред колегите от „Фокус“, че у нас много бързо изпадаме в крайности. Той даде пример с предния мач на „армейците“ с Лудогорец за Купата, когато столичани победиха в Разград с 2:1. По думите му тогава Янев е бил най-великият, а сега е оплюван и разкъсван.

„Границата между успеха и неуспеха е много тънка“

„Не можах да изгледам мача на живо, а след това успях да изгледам така доста обширен репортаж. Също така и се запознах с реакциите след мача, които, както типично по български, са винаги в едната или в другата крайност. Ние много бързо изпадаме в такива крайности и както след една победа в дерби или в предния мач срещу Лудогорец, Христо Янев беше най-великият, в момента той е, с такова впечатление оставам, че е доста оплют и разкъсван“.

Стоян Орманджиев

„За мен лично истината е някъде по средата, защото факт е, че дербито с Левски винаги е много специален мач. Аз съм го казвал и друг път, че това е двубой, който може да промени изцяло настроението в двата отбора. Победителят не го съдят, загубилият винаги търпи критика. Аз намирам някаква логика в решението на Христо Янев, защото определено ЦСКА в момента мисли повече за Купата и за реванш с Лудогорец, защото и ние се докарахме малко или много по същия път, в който бяхме миналата година, където нещата са всичко или нищо“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„От тази гледна точка го разбирам, но от друга страна, дербито е много чувствителна тема. Трябва винаги да се дава там максимумът и дори да са футболисти, които са играли по-малко през сезона, много е важно да се представят добре. То не е никак лесно, когато си имал малко минути в предходните мачове, да можеш точно в дербито да дадеш най-доброто от себе си и тук според мен по-скоро трябва да се погледне малко по-глобално, защото тези футболисти, които имаме, не получаваха малко повече минути в предните мачове“.

„Тези неща натежават в посока, че решението и по-скоро рискът, който пое Христо Янев, не беше много премерен и просто за съжаление за пореден път се потвърждава това, че границата между успеха и неуспеха е много тънка. И пак повтарям, че ние сме винаги в едната или в другата крайност. За съжаление, сега преди мача с Лудогорец доста критики понася и той, и отборът, а не смятам, че ЦСКА в момента точно от това нещо има нужда, но най-хубавото нещо във футбола е, че идва следващият мач и специално в този реванш аз се надявам стадионът да е пълен и ние с максимален и оптимален състав да успеем да се класираме за финала на Купата“, заяви Стоян Орманджиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Вечното дерби Левски Купа на България Лудогорец Христо Янев фенове на ЦСКА Първа лига Стоян Орманджиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес