Лесно е да забравиш кой си: Ерол Ибрахимов с нов албум (ВИДЕО)

Бяхме се изморили един от друг и от себе си, поскарахме се и решихме да прекратим групата. Беше едно емоционално решение и в последствие отново емоционално решихме отново да започнем да свирим. Въобще не беше планирано.

Това разказа певецът Ерол Ибрахимов в предаването "Студио Actualno" във връзка с динамичната история на група „Уикеда̀“ в последните години.

На 10 юни 2018 г. групата обяви разпадането си чрез публикация във Фейсбук, след 20 години на сцена. През годините „Уикеда̀“ постигна значителен успех и оказа голямо влияние върху родните групи и музикалния вкус в България. Впоследствие любимите на публиката изпълнители отново се събраха, анонсирайки и предстоящо издаване на албум.

Днес обаче фронтменът Ерол Ибрахимов отваря нова страница в своята творческа книга, представяйки нов самостоятелен албум, със заглавие "Пак отначало".

Албумът събира в себе си характерния за Ерол стил, пречупен през личния му опит и зрялост, като обещава нови истории, вплетени в иронични текстове под звуците на реге, ска, пънк и каквото му е родила главата.

Официалната промоция на албума се състоя на 24 април, където проектът бе представен пред публика за първи път. Въпреки че албумът е солов, на сцената се появиха и всички добре познати лица от група „Уикеда̀“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

Повече от зад кулисите и какво предстои пред Ерол и членовете на групата - вижте в интервюто.