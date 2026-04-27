Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Лесно е да забравиш кой си: Ерол Ибрахимов с нов албум (ВИДЕО)

27 април 2026, 14:55 часа 619 прочитания 0 коментара

Бяхме се изморили един от друг и от себе си, поскарахме се и решихме да прекратим групата. Беше едно емоционално решение и в последствие отново емоционално решихме отново да започнем да свирим. Въобще не беше планирано. 

Това разказа певецът Ерол Ибрахимов в предаването "Студио Actualno" във връзка с динамичната история на група „Уикеда̀“  в последните години. 

На 10 юни 2018 г. групата обяви разпадането си чрез публикация във Фейсбук, след 20 години на сцена. През годините „Уикеда̀“ постигна значителен успех и оказа голямо влияние върху родните групи и музикалния вкус в България. Впоследствие любимите на публиката изпълнители отново се събраха, анонсирайки и предстоящо издаване на албум. 

Днес обаче фронтменът Ерол Ибрахимов отваря нова страница в своята творческа книга, представяйки нов самостоятелен албум, със заглавие "Пак отначало". 

Албумът събира в себе си характерния за Ерол стил, пречупен през личния му опит и зрялост, като обещава нови истории, вплетени в иронични текстове под звуците на реге, ска, пънк и каквото му е родила главата.

Официалната промоция на албума се състоя на 24 април, където проектът бе представен пред публика за първи път. Въпреки че албумът е солов, на сцената се появиха и всички добре познати лица от група „Уикеда̀“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

Повече от зад кулисите и какво предстои пред Ерол и членовете на групата - вижте в интервюто. 

Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Отговорен редактор
