Синът на новия собственик на Левски тръгва по пътя на Никола Цолов: избрал е България пред голяма европейска страна

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев разкри, че синът му Стефан споделя неговата страст към спорта. Младокът дори се занимава професионално със спорт, но няма нищо общо с футбола. Той е автомобилен състезател, като в момента е един от двамата българи, които участват в европейската Формула 3. Много важен факт, който и баща му отбелязва, е желанието на Стефан да се състезава под български флаг, въпреки че е роден в Англия.

Стефан Бостанджиев е започнал от картинг пистата

Стефан Бостанджиев е роден в Лондон през 2004 г. Още от малък показва отдадеността си към екстремните сортове. Именно това му дава тласък да продължава да преследва мечтите си. Само на 15-годишна възраст, той започва да се занимава сериозно с картинг – характерното начало за един формула състезател. Талантът му не остава незабелязан и е привлечен от българския Overdrive Racing Team. Така, още от лятото на 2020 г., Стефан започва да се подготвя професионално за моторните спортове.

Още през 2021 г. Бстанджиев прави дебюта си

Кариерата му започва още през 2021 г. тогава той започва да се състезава в сериите ADAC GT4 Germany. Още в дебютния си сезон той записва първия си подиум (3-то място). След това завършва веднъж 2-ри и веднъж 7-ми, за да достигне общо 6-то място и 2-ро при таблицата на младежите. Стефан остава в ADAC GT4 Germany до 2023 г. в последния си сезон се състезава едновременно в ADAC GT4 Germany и в GT4 European Series, отново за Overdrive Racing Team.

Кариерата на Бостанджиев се развива бързо

След 3 години в GT4, за Бостанджиев идва първата промяна. Той се присъединява към отбора на Iron Lynx, за да се състезава в Lamborghini Super Trofeo Europe за 2024 г. Там той завършва веднъж на подиума, записва точки още 6 пъти и е 7-ми в крайното класиране. Към края на 2024 г., със същия отбор, той записва и еднократно участие на Italian GT Sprint Championship в Монца.

Бостанджиев вече е в европейската Формула 3

През 2025 г. идва един от големите скокове за Стефан Бостанджиев. В началото на годината той тества автомобили от GB3 и се присъединява към отбора на Fortec Motorsport за сезона в GB3 Championship. Но там той изкарва само 3 рунда, като най-доброто му представяне беше едва 14-то място. След което напуска Паралелно се състезава и в GB4 Championship за отбора на Pace Performance. Там той записа една победа на “Силвърстоун“ и два подиума, като завъши годината 12-ти по точки, въпреки че беше изпуснал един рунд.

И през 2026 г. идва най-големият скок за Стефан Бостанджиев. С отбора на Hitech TGR, той се мести в Eurocup-3 – европейската Формула 3. Където, освен него, се състезава само още един българин. Там той започна годината в трикръговия испански зимен шампионат. В него Бостанджиев записа една победа в спринта на “Харама“, което му донесе 12-тото място по точки.

