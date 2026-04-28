Когато руските войски бяха изтласкани от Киев, Европа допусна грешка

Европа допусна грешка през пролетта на 2022 г., когато беше най-добрата възможност за мирни преговори с Русия - моментът, когато украинската армия спря руското настъпление към Киев. Това каза естонският президент Алар Карис.

"Когато руските войски бяха изтласкани от околностите на Киев доста близо до руска територия, Европа имаше възможност да накара агресора да седне на масата за преговори. Сега вече той не иска да преговаря", каза Карис в интервю за Yle.

Той заяви, че само Украйна е тази, която може да вземе решение дали да бъдат отстъпени някакви територии на Русия. Но предупреди също, че Европа се нуждае от план по отношение на Русия както за мирните преговори, така и за следвоенния период.

"Европейският съюз инвестира много в Украйна. Не е редно, когато му дойде времето, на масата за преговори да бъдат Съединените щати, Русия и може би трета държава, а Европа изобщо да я няма", каза той.

Отношенията с Русия ще останат трудни дълго време дори след приключването на войната в Украйна. Затова е важно Русия да се промени - примери, че промяната е възможна, могат да бъдат намерени в близката история на Европа, а именно това, което направи нацистка Германия, посочи той.

"Нацистка Германия беше държава агресор. След Втората световна война, когато ръководството на страната беше наказано, Германия се промени. За по-малко от десет години тя се присъедини към НАТО и Европейския съюз", припомни Карис.

