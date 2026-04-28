ЦСКА - Лудогорец, един от двамата треньори си заминава след мача: Гръмка прогноза “В мишената“

Цели два 1/2-финала само в рамките на 2 дни? Какво може да е по-добро от това? Прогнозите за тях от сегмента “В мишената“ на предаването “Точно попадение“, разбира се! С рекорден брой участници, студиото се преизпълни от футболна компетентност, която ще си проличи в най-близко бъдеще. Този път на масата седнаха спортните журналисти Стефан Йорданов, Джем Юмеров, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев. Заедно те прогнозираха както 1/2-финала за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец така и мегасблъсъка от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен.

“Един от двамата треньори си заминава след тоя мач“

На екрана се появиха емблемите на ЦСКА и Лудогорец. И Стефан веднага избухна тежка с прогноза, но не за резултата: “Един от двамата треньори си заминава след тоя мач“. А колегите му в студиото, освен че останаха изненадани, бяха готови и да се съгласят с него. След като си направи справка за резултата от първия мач (2:1 за ЦСКА), Джем с усмивка съобщи какво очаква от втория 1/2-финал между “армейците“ и “орлите“ – 0:2 за Лудогорец.

Стефан за малко да не прогнозира ЦСКА - Лудогорец

Янко го последва с прогноза за резултатно равенство – 2:2. Бойко също заложи, че в срещата няма да бъде излъчен победител – 1:1. А Николай даде предимство на ЦСКА – 1:0. В този момент операторът избърза и смени към следващия мач, а Стефан не беше прогнозирал 1/2-финала. След краткото объркване и той каза своята дума – 1:2. Прогнозите за срещата от Шампионска лига бяха също толкова разногласни и още по-резултатни.

А останалите два мача, които Стефан, Джем, Бойко, Янко и Николай предрекоха бяха тези между Левски и ЦСКА 1948 и Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Какви бяха техните прогнози и по кои други теми показаха футболната си компетентност, можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

