Най-важното от изборите:

ЦСКА - Лудогорец, един от двамата треньори си заминава след мача: Гръмка прогноза “В мишената“

28 април 2026, 9:30 часа 712 прочитания 0 коментара

Цели два 1/2-финала само в рамките на 2 дни? Какво може да е по-добро от това? Прогнозите за тях от сегмента “В мишената“ на предаването “Точно попадение“, разбира се! С рекорден брой участници, студиото се преизпълни от футболна компетентност, която ще си проличи в най-близко бъдеще. Този път на масата седнаха спортните журналисти Стефан Йорданов, Джем Юмеров, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев. Заедно те прогнозираха както 1/2-финала за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец така и мегасблъсъка от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен.

“Един от двамата треньори си заминава след тоя мач“

На екрана се появиха емблемите на ЦСКА и Лудогорец. И Стефан веднага избухна тежка с прогноза, но не за резултата: “Един от двамата треньори си заминава след тоя мач“. А колегите му в студиото, освен че останаха изненадани, бяха готови и да се съгласят с него. След като си направи справка за резултата от първия мач (2:1 за ЦСКА), Джем с усмивка съобщи какво очаква от втория 1/2-финал между “армейците“ и “орлите“ – 0:2 за Лудогорец.

В мишената

Стефан за малко да не прогнозира ЦСКА - Лудогорец

Янко го последва с прогноза за резултатно равенство – 2:2. Бойко също заложи, че в срещата няма да бъде излъчен победител – 1:1. А Николай даде предимство на ЦСКА – 1:0. В този момент операторът избърза и смени към следващия мач, а Стефан не беше прогнозирал 1/2-финала. След краткото объркване и той каза своята дума – 1:2. Прогнозите за срещата от Шампионска лига бяха също толкова разногласни и още по-резултатни.

А останалите два мача, които Стефан, Джем, Бойко, Янко и Николай предрекоха бяха тези между Левски и ЦСКА 1948 и Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Какви бяха техните прогнози и по кои други теми показаха футболната си компетентност, можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Байерн Мюнхен ЦСКА Шампионска лига Левски Ливърпул Манчестър Юнайтед Висша лига Купа на България Лудогорец ПСЖ ФК ЦСКА 1948 Първа лига В мишената
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес