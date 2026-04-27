Защо Ивайло Калушев се появи в изборните списъци и как гласувахме: Румяна Дечева обяснява (ВИДЕО)

Тези избори бяха значително добре материално и техническо осигурени. Това заяви в предаването “Студио Actualno” изборният експерт Румяна Дечева, коментирайки оценките около вота на 19 април. Много забележки имаме, но като цяло, резултатът е онзи резултат, за който ни сме гласували, подчерта Дечева.

Тя отбеляза, че случилото се с изборите у нас е свързано и с емоционалното въздействие през социалните канали, което е повлияло на гласоподавателите.

Дечева коментира и казуса с появата на Ивайло Калушев в изборните списъци. Става дума за предварителни списъци, които се произвеждат доста рано. Този наш сънародник е попаднал в списъка, преди той да се окаже, че не е сред нас. Внушава се, че нашите списъци са пълни с мъртви души, тъй като много хора просто живеят на различен адрес, обясни Дечева.

Тя каза, че българите имат нужда да могат да управляват електронната си идентичност. Ние нямаме достъп до това например кой-къде живее. При мен например има хора, които са регистрирани на моя адрес, които отдавна не живеят на него, каза Дечева. Тя е на мнение, че такъв тип промени много ще улеснят изборния процес, а и като цяло ползването на електронно управление от страна на гражданите. “Ние стигаме в момента до листчето, неизбежно е”, посочи още Дечева и предупреди - това е въпрос на политическа воля да се промени.

