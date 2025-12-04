Култов Венци: Славия преподаваше, Веласкес си записваше! Създали сме Левски, за да има с какво да си играем!

Босът на Славия Венцеслав Стефанов бе изключително щастлив след победата над Левски с 2:0 като домакин в 18-ия кръг на Първа лига. Той заяви, че Ратко Достанич и неговите хора са преподавали на Хулио Веласкес и "сините". Освен това Стефанов се пошегува, че са създали Левски, за да има с какво Славия да си играе. Босът на тима от Овча купел вярва, че неговият отбор може да гони много високо класиране през този сезон.

"Като биеш Левски и ЦСКА, човек е най-щастлив"

"Славия преподаваше, Левски си записваше. По-точно Ратко преподаваше, Веласкес си записваше. Като биеш Левски и ЦСКА, човек е най-щастлив. Славия играе за себе си и за тази публика и тепърва ще виждате по-добри игри от Славия", каза Венци Стефанов и опроверга появилите се информации, че е вдигнал премиите за дербито с Левски, за да мотивира допълнително играчите си.

Още: "100 пъти да ме питате, 100 пъти ще кажа същото": Веласкес се вбеси на най-логичния въпрос след загубата на Левски

"Преди 2 месеца врещяха "Заги, Заги", да заповядат сега нещо да кажат"

"В петия кръг имахме една точка, сега виждате, че за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол. Стана здрав, сплотен колектив, в който намират място най-достойните и най-перспективните", заяви още Стефанов за Славия, който е седми с 27 точки - на четири точки от топ 4.

"Искам да поздравя публиката, дано са си извадили заключение. Преди 1-2 месеца врещяха "Заги, Заги". Ако искат да заповядат сега и нещо да кажат. Ратко е човек, който разбира от футбол. Ние сме създали Левски, за да имаме с какво да си играем", завърши Стефанов.

Още: "Славия - Левски е най-голямото дерби в българския футбол. Не ни интересува с колко промени е излязъл Левски, искаме Купата"