Експериментът на Дон Хулио не сработи: Славия изклати резервите на Левски с много агресия и лежане по тревата

Славия отново се оказа черна котка за Левски и победи "сините" с 2:0 като домакин в столичното дерби от 18-ия кръг на Първа лига. Хулио Веласкес направи цели 8 рокади в стартовия си състав от последния мач и излезе с почти изцяло резервен отбор, а Ратко Достанич и неговите възпитаници се възползваха максимално от това. "Белите" вкараха два гола до почивката и удържаха аванса си през втората част с много агресия и лежане по тревата, за да се бави време и да се накъса играта на лидера в подреждането, която в този ден не бе на нужното ниво.

Славия нанесе трета загуба на Левски през сезона

Хулио Веласкес излезе с цели осем промени в стартовия си състав спрямо титулярите при разгрома над Септември със 7:0, като остави на пейката основни играчи като Майкон, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, а Алдаир отсъства от групата. Въпреки това "сините" започнаха силно срещата, като около 15-ата минута стигна до две добри голови ситуации. Първо Рилдо застраши вратата на Славия, а после и Асен Митков накара Леви Нтумба да избие удара му с пръсти.

В средата на полувремето Асен Митков загуби топка в средата на терена и Славия се възползва, за да открие резултата. "Белите" организираха бърза атака, като Мохамед Досо изведе Исак Соле, който излезе сам срещу Светослав Вуцов и отбеляза. В 27-ата минута Славия пак хвана Левски в крачка, като Емил Стоев преодоля Вуцов и опита удар, а топката отиде в краката на Никола Серафимов, който си отбеляза автогол. До края на полувремето Левски не показа достатъчно острота в атака и се прибра с два гола пасив на почивката.

Още: "Любо Пенев е мъжкар": Фракция на Левски направи дарение към легендата на ЦСКА

След почивката Левски продължи в същия състав, а в 53-ата минута Оливер Камдем нахлу опасно в наказателното поле на Славия и стреля мощно, но стражът на "белите" Нтумба някак успя да спре топката, която мина между краката му, но се укроти преди голлинията. Последва традиционната димка от феновете на "сините", която спря двубоя за известно време - нещо, което в случая работеше в ущърб на отбора на Веласкес, защото отново накъса ритъма на игра.

След час игра Веласкес прибегна до смените и включи Сангаре, Бала и Майкон. В 66-ата минута Славия създаде много опасна ситуация пред вратата на Левски, но не успя да вкара трети гол. В последните 20 минути от срещата Славия започна да бави времето във всеки възможен момент. Няколко играчи на "белите" лежаха по тревата, опитвайки да накъсат допълнително играта на Левски, като се забавяха при изпълнението на всяко статично положение.

Авансът на Левски на върха в класирането се стопява

Агресията, нарушенията и бавенето на играта сработиха за "белите", като Левски така и не успя да отбележи гол до края на срещата, въпреки че създаде няколко опасности пред вратата на Нтумба, който записа много силен мач. Така "сините" допуснаха третата си шампионатна загуба от началото на сезона, но остават лидери в класирането с 41 точки - с пет пред втория ЦСКА 1948 и с осем пред третия Лудогорец, който е с мач по-малко. ЦСКА пък е на 10 точки зад "сините". Що се отнася до Славия, тимът записа пета поредна победа и е седми в класирането с 27 точки - на четири пункта от топ 4.

Още: Венци Стефанов развързва кесията: Извънредни премии в Славия за победа над Левски!