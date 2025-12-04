Любопитно:

Изгониха Димитър Евтимов, но Ботев Враца пак победи и влезе в осмицата в Първа лига!

04 декември 2025, 17:32 часа 520 прочитания 0 коментара
Изгониха Димитър Евтимов, но Ботев Враца пак победи и влезе в осмицата в Първа лига!

Ботев Враца успя да победи Спартак Варна с 2:0 като домакин в среща от 18-ия кръг на Първа лига. Врачани трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като вратарят Димитър Евтимов бе изгонен с директен червен картон. Това се случи 15-на минути преди края на срещата, а Спартак така и не успя да стигне до изравнителен гол под Околчица, докато Враца вкара и второ попадение в добавеното време.

Ботев Враца победи Спартак Варна с човек по-малко в края

Първото полувреме премина без голове. През втората част Ботев Враца излезе по-хитър и успя да вкара гол в 76-ата минута, когато Гайехос се разписа. Три минути по-късно Димитър Евтимов излезе, за да спре противникова атака и фаулира съперник извън наказателното поле, заради което бе изгонен. Спартак не успя да се възползва нито от пряк свободния удар, нито от следващите минути с човек повече на терена, допускайки 7-ма загуба през сезона, като в продължението допусна и още един гол, реализиран от Антоан Стоянов.

В класирането Ботев Враца е осми с 24 точки, колкото има и седмият Славия. Спартак пък е 12-ти със 17 точки. В следващия кръг Враца домакинства на Монтана, а Спартак посреща тима на Левски. По-късно през деня именно хората на Хулио Веласкес гостуват на Славия в най-старото столично дерби. По-рано през деня пък новакът Добруджа измъчи шампиона Лудогорец.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ботев Враца Спартак Варна Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес