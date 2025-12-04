"Любо Пенев е мъжкар": Фракция на Левски направи дарение към легендата на ЦСКА

Фракцията на Левски - "Синя Зона Б-18", направи дарение от 600 лева за лечението на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Както е известно, бившият нападател и треньор се бори с коварно заболяване, а привържениците на Левски показаха, че в такива моменти клубните пристрастия нямат значение. От "Синя Зона Б-18" дадоха пример и призоваха и други да се включат в благотворителните кампании за подкрепа към Любо Пенев, който се бори за живота си в болница в Германия.

Човешкият живот няма цветове: Фенове на Левски с подкрепа за Любо Пенев

"Бихме искали да се обърнем към всички българи, обичащи футбола, като напишем вече баналното: човешкият живот няма клубна принадлежност, няма цвят... Любо Пенев е мъжкар! От името на цялата организация му желаем да премине през трудностите и да излезе с високо вдигната глава", написаха от фен фракцията на Левски.

"Футболът в България има нужда от хора като него! Мислите ни са свързани както с него, така и с Борислав Михайлов! Силно се надяваме, че ще излезнат победители в тези мачове!", допълват от организацията, която участва и в други благотворителни инициативи. Иначе по-рано стана ясно, че Фондация ЦСКА е събрала близо 50 хил. лева за часове за лечението на Любо Пенев.