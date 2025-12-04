Управителят на БНБ: Българската икономика остава устойчива въпреки външните и вътрешни шокове

Българската икономика показа устойчиви резултати в среда на вътрешнополитически турбуленции и външни шокове. Това коментира управителят на БНБ Димитър Радев. Според него икономическият растеж на страната е над средния за ЕС, а инфлацията се нормализира и се доближава до тази в еврозоната.

Банковият сектор остава стабилен, със силна ликвидност и висока капитализация, заяви управителят на БНБ и подчерта, че високите резултати се дължат на усилията на българския бизнес. Радев присъства на събитие на Асоциацията на банките, която се организира по повод деня на банкера. "Присъединяването към еврозоната е стратегически актив с огромен потенциал за ускорено модернизиране на икономиката за подкрепа на инвестициите за повишаване на устойчивостта на страната при днешните глобални рискове и геополитическа несигурност да използваме този потенциал е необходимо да имаме предвидима политическа среда", категоричен бе Димитър Радев, управител на БНБ.

"Ако днес някой може да каже, че ние сме готови за въвеждането на еврото, то това са българските банки", отбеляза вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Банките в България ще влязат с над 107 милиарда евра активи, с кредитен портфел на 62 милиарда евра и с депозити над 83 милиарда евра", каза Петя Димитрова, председател на Асоциацията на българските банки.

