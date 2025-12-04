"Славия - Левски е най-голямото дерби в българския футбол. Не ни интересува с колко промени е излязъл Левски, искаме Купата"

Мартин Георгиев от състава на Славия бе избран за "Играч на мача" при победата над Левски с 2:0 като домакин в среща от 18-ия кръг на Първа лига. "Белите" постигнаха пета поредна победа, а Мартин Георгиев заяви, че този успех е с по-голяма цена, тъй като идва срещу Левски. Според него, дербито Славия - Левски е най-голямото в българския футбол, защото противопоставя двата най-стари столични тима. Георгиев добави още, че желанието на Славия е да спечели Купата на България.

Мартин Георгиев "Играч на мача" при победата над Левски

"Искам да благодаря на всички за себераздаването, за усилията, за целия труд. Усърдна работа в защита и бърз преход във фаза атака", започна анализа си Мартин Георгиев пред камерата на Diema Sport. "Емоцията е много голяма. Всички казват, че Левски - ЦСКА е голямото дерби. За мен Славия - Левски е най-голямото дерби, все пак двата най-стари столични клуба", добави още юношата на "белите".

"Аз съм закърмен тук. Този успех е с по-голяма цена. Ключът беше колективната игра. Всички сме задружни, това е нашият план. Нас не ни интересува противниковият отбор с колко промени е излязъл. Ние като футболисти искаме да триумфираме с Купата, но нивата е дълга", завърши Мартин Георгиев.

