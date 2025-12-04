За часове: ЦСКА събра близо 50 хил. лева за Любо Пенев от фенове на отбора

Българският футболен гранд ЦСКА успя да събере близо 50 хиляди лева в подкрепа на Любослав Пенев от фенове на отбора в рамките на часове. Това се случи чрез дарителската кампания на Фондация ЦСКА, в която вече се включиха 243 дарители. Събраната сума от Фондация ЦСКА възлиза на стойност 45 608 лева, като 30 000 лв. са осигурени от фондацията, а останалите над 15 хил. лева са от други дарители.

Фондация ЦСКА събра 45 608 лв. от 243 дарители за Любослав Пенев за часове

"Към днешна дата (4 декември) кампанията на Фондация ЦСКА в подкрепа на Любо Пенев е подкрепена от 243 дарители, които са допринесли с 15 608 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв", написаха от ЦСКА. "Данните с броя на дарителите и събраните средства ще бъдат актуализирани всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА", допълват от клуба.

Още: Близък до Любо Пенев: Състоянието му е много тревожно, но е стабилен!

"Фондация ЦСКА е в постоянен контакт и оказва пълно съдействие на семейството на Любослав Пенев по набирането на необходимите средства. Всички допълнителни административни разходи по кампанията са поети от Фондация ЦСКА. Нека заедно да подкрепим големия ни голмайстор! Любо, ще спечелиш и този мач!", завършват от фондацията.

Дарения за Любослав Пенев могат да се правят на:

IBAN: BG05FINV915012177776642

Още: Организира се благотворителен турнир в помощ на Любо Пенев