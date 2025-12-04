"100 пъти да ме питате, 100 пъти ще кажа същото": Веласкес се вбеси на най-логичния въпрос след загубата на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес отказа да оправдае загубата от Славия с осемте промени в стартовия състав от миналия кръг. Специалистът обаче отбеляза, че ако има виновен за загубата, това е той, като не смята да търси индивиуални грешки на футболистите. Испанецът каза още, че първият гол на Славия е наранил Левски, а след това при два гола пасив "сините" са влезли в руслото на съперника и не са успели да бъдат достатъчно агресивни в заключителната фаза от терена.

Хулио Веласкес пое вината за загубата от Славия

Попитан за драстичните промени в стартовия състав, Веласкес отговори ядосано: "Относно стартовите 11 за мача, от 100 пъти ще повторя 100 пъти едно и също. Независимо дали правим 7, 8, 9 промени, не е сериозно да се говори, че при победа е гениалско треньорско решение, а при загуба - че е грешно решение."

"Имам пълно доверие на всички футболисти и най-голямата отговорност за днешната загуба пада върху мен. Относно това, което се случи в мача, простичко ще обясня - започнахме добре, липсваше ни последната четвърт на терена, да бъдем по-агресивни, когато притежавахме топката в тази част на терена. Това, което много ни съкруши, бе първият гол. Когато получиш два гола срещу отбор, който е добре организиран в защита, мачът отиде в тяхното русло.

Още: Култов Венци: Славия преподаваше, Веласкес си записваше! Създали сме Левски, за да има с какво да си играем!

Независимо че имахме положения, не стояхме добре в атака в този мач. Вероятно можехме да влезем в нашата динамика, ако бяхме вкарали един гол. Поздравления за противника, а ние да си научим урока.

При първия гол - колективна грешка. За мен лично нямаше нарушение, не успяхме да се организираме добре. Не бих посочил индивидуална грешка. Ако има някой виновен за загубата, това е треньорът. Първият гол ни нарани. Никой не ни е подарил първото място. Това е футболът - победи и загуби. Трябва да подходим зряло и отговорно, и да оценим усилията на отбора и играчите. Това са играчите, които са си извоювали първото място. Това не ни е подарък от лотарията, всичко се дължи на труда на играчите", завърши Веласкес.

Още: "Славия - Левски е най-голямото дерби в българския футбол. Не ни интересува с колко промени е излязъл Левски, искаме Купата"