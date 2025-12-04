Шеф в Левски каза само няколко думи след загубата от Славия

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отказа да застане пред медиите след загубата от Славия и не пожела да коментира двубоя. Все пак от него бяха изтръгнати няколко думи за причината за поражението от "белите" в Овча купел. Боримиров допусна, че загубата може да се дължи на това, че Славия е надиграл Левски. Това бе едва трета загуба за Левски от началото на сезона.

Боримиров допусна: "Славия може би ни надигра"

Попитан на какво се дължи този резултат от 0:2, Боримиров каза лаконично: "Може би защото отборът на Славия ни надигра". Боримиров бе лаконичен и след последната загуба на Левски преди поражението от Славия - тази в другото голямо столично дерби срещу ЦСКА. Тогава Боримиров в яда си се изпусна и каза, че Левски "съживява мъртъвци", визирайки отбора на Христо Янев, който понастоящем е със седем поредни шампионатни победи и е на 10 точки зад Левски в класирането.

Далеч по-разговорлив бе босът на Славия Венци Стефанов, който не пропусна да се пошегува с Левски след победата. Мнения изказаха и двамата треньори, като Ратко Достанич призна, че е останал изненадан от решението на Хулио Веласкес да направи осем промени в стартовия си състав от последния мач. А Веласкес се вбеси на въпроса за смените и пое вината за загубата.