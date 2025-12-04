На протест пред МВР: Сдружение "БОЕЦ" поиска оставката на Даниел Митов (ВИДЕО)

Протест, организиран от гражданско движение "БОЕЦ", се проведе пред сградата на Министерството на вътрешните работи тази вечер. Демонстрантите поискаха незабавна оставка на министър Даниел Митов.

Викове "Оставка, съд и затвор" прозвучаха по време на протеста, заради който имаше засилено полицейско присъствие. "Еничари", "Милиционери", извикаха още протестиращите по адрес на МВР. Участници в протеста хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца по сградата на министерството. Георги Георгиев от "БОЕЦ" отбеляза, че днес е рождения ден на Даниел Митов, като обеща изненада за вътрешния министър.

"Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството, не можем да позволим той да пази легитимността на изборите", каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите. Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.

От гражданското движение настояха за оставка на цялото правителство като не се отказват и от искането си за отстраняване на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов. Те призоваха хората да продължават да подкрепят и големите протести, които се организират в центъра на София. "След оставката на правителството следват нови избори и ако някой позволи да се правят избори с неговото МВР, начело с Дани Митов, да му мисли", предупреди Георгиев.

Според него, безредиците, станали на 1 декември по време на многохилядната демонстрация, са били предварително режисирани. Той изнесе и данни за пострадали от полицейско насилие младежи. Георгиев настоя още за създаване на национален протестен щаб. Той бе категоричен, че следващият протест на "БОЕЦ" ще е пред сградата на БНТ с искане за оставка на генералния директор Емил Кошлуков.