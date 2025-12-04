Веласкес все пак успя да изненада Достанич: "Промените в Левски? Всеки знае за какво става дума..."

Наставникът на Славия Ратко Достанич призна, че Хулио Веласкес все пак е успял да го изненада в дербито с Левски. И това е стартовият състав на испанския специалист, в който имаше цели осем промени от последния кръг. Достанич, който преди мача заяви, че с Веласкес няма с какво да се изненадат, сега сподели, че наистина е било изненада да види стартовия състав на съперника. Освен това Достанич се изказа загадъчно за това решение на Веласкес, като заяви, че "всеки знае за какво става дума" и не пожела да го коментира.

"Левски е много силен и заслужено е първи"

"Левски е много силен и заслужено е първи в класирането. Нашите футболисти са интелигентни и знаят за какво става дума. Аз съм много доволен от моя отбор", започна Ратко Достанич, който поздрави футболистите за старанието и отдадената работа.

Достанич отказа да коментира множеството промени от Веласкес

"Множеството промени в състава на Левски? Честно казано беше изненада за мен. Всеки знае за какво става дума, не искам да коментирам това. Мога да коментирам само мача", заяви още специалистът на Славия.

"Шампионатът е много труден. Ако продължим да работим така, можем да се надяваме на добри резултати. Днес празнуваме, но от утре трябва да подновим работа", завърши Ратко Достанич, който изведе Славия до пета поредна победа в шампионата, а тимът вече е на четири точки от топ 4.

