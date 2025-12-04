Обрат: САЩ смекчи санкциите срещу "Лукойл" извън Русия

Министерството на финансите на САЩ удължи разрешението за работа на бензиностанциите с марката „Лукойл“ извън Русия, като временно прекрати част от санкциите срещу руския енергиен гигант, предаде АФП. Ходът на практика позволява на бензиностанциите „Лукойл“ в държави като Съединените щати да продължат да обслужват клиенти, като същевременно предотвратява парични потоци да се връщат към Русия, която е под строги американски и европейски санкции от нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.

Решението частично спира мерките, въведени през октомври от президента на САЩ Доналд Тръмп. То беше обявено в седмицата, в която представители на Белия дом проведоха срещи с руския президент Владимир Путин в Москва в опит да прокарат американско споразумение за прекратяване на конфликта.

