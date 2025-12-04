Спорт:

Обрат: САЩ смекчи санкциите срещу "Лукойл" извън Русия

04 декември 2025, 19:58 часа 260 прочитания 0 коментара
Обрат: САЩ смекчи санкциите срещу "Лукойл" извън Русия

Министерството на финансите на САЩ удължи разрешението за работа на бензиностанциите с марката „Лукойл“ извън Русия, като временно прекрати част от санкциите срещу руския енергиен гигант, предаде АФП. Ходът на практика позволява на бензиностанциите „Лукойл“ в държави като Съединените щати да продължат да обслужват клиенти, като същевременно предотвратява парични потоци да се връщат към Русия, която е под строги американски и европейски санкции от нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.

Още: От еротика към нефт: Бивш собственик на PornHub с апетити към "Лукойл"

Решението частично спира мерките, въведени през октомври от президента на САЩ Доналд Тръмп. То беше обявено в седмицата, в която представители на Белия дом проведоха срещи с руския президент Владимир Путин в Москва в опит да прокарат американско споразумение за прекратяване на конфликта.

Още: Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Лукойл война Украйна санкции Русия
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес