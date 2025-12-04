Драгомир Стойнев към ПП-ДБ: Злоупотребявате с енергията на протестиращите - отново ще ги излъжете

„От БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА не си затваряме очите пред това, което става на улицата – не само в София, но и в страната – и чуваме исканията на хората. Уважаваме правото им да изразят своето недоволство, но считаме, че то се политизира целенасочено.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев по време на изслушването на министъра на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с охраната на провелия се в София протест.

По неговите думи от ПП-ДБ се опитват употребят социалната енергия партийно и субективно. „Това го видяхме на протеста – ескалацията не дойде от младите, от възрастните и от онези, които дойдоха с децата си, а от отделни групи, направлявани с „демократични“ призиви да излязат извън рамките на разрешения протест. Щом вие, от ПП-ДБ, приемате по време на протеста да излезете извън рамките на правилата, готови ли сте да управлявате и страната по този начин“, обърна се Стойнев към опозиционната парламентарна група и заключи: „По начина, по който злоупотребявате, политизирате протеста и се опиянявате от него, виждайки се вече във властта, за пореден път ще излъжете българските граждани.“

По време на изслушването с въпроси към вътрешния министър и присъстващите полицейски ръководители се включиха народните представители от левицата Галин Дурев и Илиян Йончев.