Евродепутат за смяната на областните управители: Нямаше да е проблем, ако бяха избрани с избори

В Европейския парламент и евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управителите. Той напомни, че дейността им е пряко свързана с усвояване на европейски средства.

"За една нощ бяха сменени 28 областни управители, често отговорни за управление на европейски средства по различни проекти. Нямаше да бъде такъв проблем, ако хората, които ги сменят бяха избрани с избори, нещо което не е факт. Призовавам колегите тук, Европейската сметна палата да следят изкъсо положението в България и ако се наложи да се намесят, за да гарантират правилното управление на парите на данъкоплатците в Европа", заяви евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

