Българският вицешампион стана за смях след историческата си вечер в Европа

Преди дни българският вицешампион ЦСКА 1948 продължи европейската си приказка в Лигата на конференциите. "Червените" преодоляха словашкия Спартак Търнава във втория кръг от предварителната фаза на третия по сила евротурнир. След като двете срещи завършиха с нулево равенство, двата тима определиха кой ще се класира напред след изпълнение на дузпи. Футболистите от Бистрица бяха по-точни от бялата точка и спечелиха с 5:3.

В Словакия се подиграха се жестоко с ЦСКА 1948

Въпреки значението на двубоя, реваншът на Националния стадион "Васил Левски" в София се изигра пред почти празни трибуни. Според информация в социалните мрежи е имало около 500 зрители, които са изгледали мача на живо. Тази гледка предизвика смях у Словакия, като местният ежедневник SME описа ситуацията иронично. От изданието припомниха историята на ЦСКА 1948, описвайки го като клуб, основан от няколко на брой фенове, които са отхвърлили компромиса да започнат с чужд лиценз през 2016 година.

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"Камерната публика" на ЦСКА 1948

"От микрофоните край терена се чуваха указанията на треньорите, че дори и репликите между играчите. На могъщия "Васил Левски" трудно можеше да се види заета седалка, като едва стотина търнавци стърчаха в белите си фланелки. Още шепа зрители седяха в централната трибуна. Ако някой на отсрещната страна на стадиона кихнеше, много вероятно беше от противоположния сектор да му пожелае "Наздраве!", написаха от SME, след което цитираха коментатора на националната телевизия Любош Хлавена, който по време на мача заяви, че "за качеството на футбола, дори тези фенове са доста".

"Финансовият гръб бързо изстрелва отбора до Първа лига и дори до евротурнирите, но остава най-голямата липса - фенска база. Отборът играе мачовете си на малкото стадионче в Бистрица, където шампионатните мачове посещават средно 200-270 зрители. От амбициозен проект, клубът е останал с камерна публика", написаха още от словашкия ежедневник.

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