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Левски гърми на трансферния пазар след историческия успех в Европа

30 юли 2026, 12:42 часа 1824 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Левски / PFC Levski
Левски гърми на трансферния пазар след историческия успех в Европа

Левски направи равенство 2:2 с Университатя Крайова и с общ резултат 3:1 продължава към третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Но дори и да отпаднат, "сините" си гарантираха европейки футбол до януари 2027 г. С Европа идват и големите пари, което дава възможност на "сините" да направят голям трансферен удар. Те вече имат своите цели, като за една от тях беше ясно още преди да се изиграе реванша с Университатя. Сега ръководството на "сините" е набелязало още двама футболисти.

Левски се прицели в двама нападатели

От няколко седмици е ясно, че Левски иска да привлече лидер от елитното първенство на Португалия. А преди мача с Университатя Крайова излезе информация, че "сините" ще се съсредоточат върху трансфера, ако продължат напред в Шампионска лига. Това вече е факт и на "Герена" вече са набелязали още двама футболисти. Става въпрос за двама нападатели, с които ръководството на Левски иска да подсили състава на Хулио Веласкес, за да бъде конкурентноспособен не само на домашната сцена, а и в Европа.

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Левски

Левски ще играе в Европа поне до януари

Освен привличането на нови футболисти, на "Герена" работят и върху задържането на своите звезди. С отстраняването на Университатя, Левски си уреди среща с Кайрат Алмати, който през миналия сезон участва в основната фаза на Шампионска лига. Дори и да изгубят във всичките си квалификационни кръгове, "сините" вече си осигуриха участие в основната фаза на Лигата на конференциите, съответно и европейски футбол до януари.

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Левски Летен трансферен прозорец
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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