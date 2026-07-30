ЦСКА излиза за битка, която ще остави своя отпечатък в славната армейска история

"Време е за още една европейска вечер, която може да остави своя отпечатък в славната армейска история": с тези думи ЦСКА излезе в часовете преди началото на реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Първата среща завърши при резултат 0:0, а сега хората на Христо Янев ще опитат да отстранят именития си съперник в реванша на стадион "Васил Левски" в София и да се класират за третия квалификационен кръг на турнира.

ЦСКА е готов да остави отпечатък в историята

"Всеки европейски път минава през важни битки. Днес е време за реванша срещу Карабах. Време е за още една европейска вечер, която може да остави своя отпечатък в славната армейска история. Нека бъдем заедно, както винаги", написаха от ЦСКА. Ако мачът завърши при равен резултат в редовното време, ще се стигне до продължения и евентуални дузпи, като правилото за гол на чужд терен не важи.

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ЦСКА игра много силно в първия мач, а след това записа и успех над Ботев Пловдив, макар и да не бе докрай убедителен в игрово отношение. Сега Христо Янев се очаква да не прави повече от 1-2 промени спрямо миналия мач срещу Карабах, като в групата за мача ще бъде и Джеймс Ето'о, който бе изваден поради дисциплинарно наказание, след като си тръгна на полувремето на мача със Славия.

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