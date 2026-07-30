Левски удари шестица от тотото с Веласкес! Шампионската лига вече е реална цел

Когато Левски назначи Хулио Веласкес през зимата на 2025 година, съмненията бяха повече от надеждите. Испанецът пристигна без гръмка визитка и без онова име, което моментално да запали привържениците. Днес обаче може да се каже съвсем категорично: "сините" удариха шестица от тотото със своя треньор. И няма да е пресилено, ако кажем, че това е един от най-добрите треньори, които някога са заставали начело на Левски в цялата история на клуба.

Този Левски има изграден стил на игра и знае как да извоюва целите си

Класирането срещу румънския шампион Университатя Крайова не дойде след случайно отскачане на топката или 180 минути отчаяна защита. Левски спечели със стил. Този отбор на Веласкес знае как да играе и по какъв начин да печели от всяка позиция. Дори и след гол аванс от София: "сините" излязоха да доминират и да играят по своя начин. Това се видя от първата минута в Крайова - за 16 минути Левски практически постави Университатя на колене.

Първият гол на Евертон Бала дойде след отлично подготвено статично положение. Вторият, дело на Алдаир, беше завършек на великолепна колективна атака. От головете не лъхаше на късмет, а на почерк на един добре подготвен отбор. Да, след това Левски допусна Университатя да се върне от 0:2. Може би този отбор все още не умее достатъчно добре да затваря мачове. Но това е Шампионска лига и е нормално да се минава през трудни моменти.

"Сините" показаха, че са готови да издържат на сериозен натиск

Най-впечатляващото бе как Левски не се разколеба и за миг след изравняването за 2:2. Отборът остана здраво стъпил на терена, не позволи да се разпадне под натиска на съперника и на домакинските фенове. Удържа Университатя и отново започна да гради играта си, за да създаде няколко положения и да удари две греди. При по-добро стечение на обстоятелствата Левски можеше да спечели този мач с два гола разлика. Не го направи, но и нямаше нужда.

Отборът на Веласкес иска да извърви целия път до Шампионска лига

След края на мача похвалите са най-вече за Веласкес, който направи отбор, знаещ какво иска да играе, а футболистите му вярват безрезервно. 16 години по-късно - Левски отново е в основна фаза на европейски турнир, и то напълно заслужено. Сега следва Кайрат - още един труден, но и преодолим съперник. Преодолим не заради друго, а заради играта на Левски. Този отбор на Веласкес не просто мечтае за Шампионска лига - той вече има ясен план как да извърви пътя до края.

Автор: Стефан Йорданов