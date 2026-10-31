Милан изнесе лекция на Интер за едно полувреме на "Сан Сиро"

Отборът на Милан взе победа в едно от най-емблематичните дербита на Серия А. "Росонерите" постигнаха успех с 3:1 над градския си съперник Интер в мач от десетия кръг на първенството. Играчите на Рубен Аморим бяха много ефективни през първата част и отбелязаха три гола от трите си точни удара. "Нерадзурите" направиха всичко по силите си, но не успяха да преодолеят съперниковата защита и Майк Менян повече от един път. Първата загубата на Интер открива възможност на Лацио, с който в момента имат еднакъв брой точки, да дръпне на върха.

Милан се справи в Интер за едно полувреме и само четири точни удара

Срещата започна ударно за "росонерите", които излязоха напред в резултата още в 4-а минута. Диего Морейра изработи попадението, преди да подаде на Кристиан Пулишич, който се разписа с глава за 1:0. Интер се опита да отговори бързо, но вместо това допусна втори гол във вратата си около 10-а минута. Адриен Рабио удвои аванса на Милан след заучено положение от корнер, което изненада защитата на "нерадзурите". Символичните гости хвърлиха всички сили в атака в опит да се върнат в двубоя. Карлос Аугусто и Ян Бисек пробваха реакциите на Майк Менян, но той бе непоклатим. Милан отговори с удар на Лука Модрич, който се спря в негов съотборник. Интер все пак върна един гол в 22-а минута, когато Алесандро Бастони бе точен с глава.

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Последваха две много важни намеси на Майк Менян срещу Хакан Чалханоглу, които попречиха на "нерадзурите" да изравнят. След това французинът направи фантастично спасяване, за да избие удар на Джед Спенс. Малко преди края на първата част Интер имаше претенции за дузпа, след като Маркюс Тюрам бе изблъскан от Кони де Винтер, но съдията подмина ситуацията. "Росонерите" обаче не бяха приключили дотук. В 43-а минута Диего Морейра нанесе още един удар по амбициите на гостите, реализирайки фантастичен гол за 3:1 от пряк свободен. Така Милан се оттегли на почивката с два гола аванс.

Втората част започна по-спокойно. След десетина минути Анди Диуф направи неуспешен опит да прехвърли Менян. Секунди след това Карлос Аугусто пропусна още една добра възможност за "нерадзурите". След час игра Гонсало Рамош се отчете с първия си изстрел в мача, но той бе твърде слаб и не затрудни по никакъв начин вратаря на Интер Хосеп Мартинес. Четвърт час преди края съдията отсъди дузпа в полза на Интер заради игра с ръка на Марио Хила в наказателното поле, но след намесата на ВАР промени решението си. В оставащото време Менян отказа играчите на съперника на още няколко пъти. Така Милан се поздрави с трите точки и четвърта поредна победа над градския си съперник, за когото това бе първо поражение от началото на сезона в Серия А.

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