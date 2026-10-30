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Нито дума за Русия, но се включваме в инициатива на НАТО срещу заплахата от руски дронове

30 октомври 2026, 15:40 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нито дума за Русия, но се включваме в инициатива на НАТО срещу заплахата от руски дронове

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е подписал днес нота за присъединяване на България към инициативата на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, съобщават от военното министерство. Макар и основен катализатор и причина за съществуването на тази инициатива да е руската заплаха, в съобщението на министерството не се казва и думичка за Русия.

Решението за присъединяване беше взето тази седмица на Министерски съвет, като нотата на министъра е стъпка в тази посока, като предстои тя да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание. 

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Основна цел на инициативата

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра, включително крилати ракети, безпилотни летателни апарати и "умни" бомби.

Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използване на съвременни платформи, сензори, ефектори и други технологични решения.

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Сътрудничеството ще се развива в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности, като участниците ще обменят информация, експертиза и технологични решения.

В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, съобразени с общите изисквания на участващите държави. Това ще подпомогне оценката на възможностите и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки. Българската индустрия ще има възможност да представи своите продукти, технологични решения и експертен потенциал, както и да търси участие в съвместни проекти със съюзнически държави. ОЩЕ: България става част от инициативата за дронове: Ще преговаряме за ракети MICA

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Actualno.com Редактор
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