Франция подсказа със снимки на българските власти какво да гледат от атаката срещу кораба край Калиакра (ВИДЕО)

Френските военноморски сили публикуваха кадри, заснети от самолета за далечно морско наблюдение Atlantique 2 ("Атлантик 2"), който засече три надводни дрона, участвали в нападението срещу контейнеровоза CONTSHIP JET на 17 мили източно от нос Калиакра. Атаката бе извършена на 28 октомври, като беше петата в изключителната икономическа зона на България в Черно море през октомври 2026 г. Още в същия ден Министерството на отбраната потвърди, че ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет - отчете ни са били общо три попадения върху кораба.

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Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба. Екипажът се е състоял от 14 филипинци и 4-ма украинци. Всички бяха спасени, но имаше паднали контейнери в морето, а корабът впоследствие потъна.

Българските власти все още не са обявили кой е източникът на нападението, както стана и при предишните случаи - в момента се прави цялостна експертиза, каза вчера премиерът Румен Радев пред медиите.

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Според съобщение на Френските военноморски сили от 30 октомври - с добавени снимки от случилото се, включително кадър на атакуващ дрон - самолетът е изпълнявал полет за морско наблюдение, когато е открил заплахата.

"Франция полага ежедневни усилия за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Активен принос на самолет за морско патрулиране на Франция към спасителна операция в Черно море: спасени са 18 живота. В Черно море самолет „Атлантик 2“ на Френските военноморски сили, който извършваше полет за морско наблюдение, засече три надводни дрона, насочени към граждански кораб.

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Наличието на самолета позволи:

Да се открие заплахата и да се предупреди екипажът;

Да се предадат координатите на кораба на компетентните власти и да се съдейства за координирането на спасителните операции с мобилизираните български военноморски сили;

Да се предупредят останалите кораби, плаващи в зоната на потенциална опасност".

"Координация, доверие и оперативна ефективност между партньорските въоръжени сили", описаха общите действия ВМС на Франция.

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Защо България не противодейства при наличието на цялата информация?

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обясни вчера пред bTV, че информация за предстоящата опасност е получена около 30 минути преди атаката, но не е имало как дроновете да бъдат унищожени. Той цитира факта, че инцидентът се е разиграл извън териториалните ни води, които се простират на 12 морски мили навътре в морето от брега, а е бил в изключителната икономическа зона.

„Действаме ли извън териториални води? Не. Нямаме такива правомощия“, каза Ефтимов.

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"Искана е непрекъснато помощ от НАТО – имаме патрулиращи американски самолети, френският патрулиращ самолет откри дроновете около половин час преди удара, даже даде данни за посоката, екипажът имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация", каза премиерът Румен Радев пред журналисти вчера. Той заяви, че сме били готови да вдигнем самолети L-39, базирани в Балчик, за да могат да въздействат с въоръжение по тези дронове, ако бяха нахлули в наши териториални води. "Дотам не се стигна", отчете министър-председателят.

"Освен това ние зависим от метеорологичните условия – невинаги може да се лети, да се въздейства. Нашите кораби са ограничени като брой, като възможности – не можем да поемем непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона", допълни Румен Радев.

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"99% е руски дрон"

Морският дрон, атакувал CONTSHIP JET, е модифицирана версия на по-стар руски модел и вероятно се управлява дистанционно чрез сателитна комуникация, коментира тази сутрин пред "Нова телевизия" президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов. Той обясни, че екипът му е сравнил собствените си наблюдения с оценките на експерти, с които работи в Прибалтика, Англия и Естония. Тяхното становище също е, че на 99% това е руски безпилотен апарат.

Става въпрос за нова версия на модела „Мурена С-300“. Спрямо по-стария вариант - новият дрон е с подобрена конструкция и хидродинамика. Развива скорост от 50-70 км/ч и може да носи между 200 и 300 кг взривно вещество - достатъчно, за да унищожи половин пристанище и да потопи голям кораб, отчете Топалов.