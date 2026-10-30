На фона на атаките в Черно море: В Бургас тестват български морски дрон

Морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив, съобщи пред журналисти изпълнителният директор на "Хелиос Марин" (Helios Marine) Димитър Енчев преди началото на международния форум "ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации". Събитието се провежда в Международния конгресен център в Бургас. Тестовете на устройството ще започнат до две седмици, каза Енчев. Безпилотният апарат се произвежда в морския град и представлява автономна платформа, която може да се придвижва самостоятелно, да се ориентира и да обследва крайбрежни райони.

Възможностите на дрона зависят от оборудвания модул, като към момента е разработен вариант за въздушни мисии, каза изпълнителният директор на фирмата, цитиран от БТА.

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Какво ще може да прави българският морски дрон?

Сред потенциалните приложения на платформата са вземането на проби, наблюдението и проследяването на вражески дронове, обследването на райони при нефтени разливи и търсенето и спасяването на хора в бурно море.

"Надяваме се да го пуснем да работи самостоятелно, след като премине сертификацията. Вече сме провели разговори с всички институции", посочи Енчев.

Снимка: украински морски дрон, илюстративна. Източник: president.gov.ua

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Ескалацията в Черно море

Изявлението му е важно в контекста на засилващата се ескалация в Черно море, където постоянно биват поразявани с дронове търговски кораби в изключителните икономически зони на България, Румъния и Турция, включително дори и в териториалните води на северната ни съседка.

Най-актуалният случай е с контейнеровоза CONTSHIP JET, който беше атакуван и потъна в близост до нос Калиакра тази седмица. Френски патрулиращ самолет е забелязал дроновете и е дал сигнала, но отговорните власти признаха, че не сме разполагали с капацитета, включително с правни инструменти, да им противодействаме в изключителната икономическа зона.

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