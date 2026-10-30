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Без снишаване: Румъния атакува пред ОССЕ руския саботаж в Брашов и ударите в Черно море

30 октомври 2026, 12:03 часа 1041 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без снишаване: Румъния атакува пред ОССЕ руския саботаж в Брашов и ударите в Черно море

Румъния насочи вниманието на държавите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) към акта на саботаж, координиран от Русия, който на 14 септември тази година предизвика пожар в индустриалния комплекс „Карфил“ в град Брашов. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на външните работи в Букурещ, което е било изпратено до редакцията на БТА и е цитирано от телеграфната агенция.

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На 28 октомври, в рамките на Форума за сътрудничество в областта на сигурността, и на 29 октомври, в Постоянния съвет са били проведени обсъждания с всички 57 държави, участващи в ОССЕ, както и с партньорите на организацията за сътрудничество, казват от северната ни съседка. Сред страните членки все още е и Руската федерация - въпреки пълномащабната инвазия в Украйна тя не е формално отстранена, макар да бяха премахнати някои от привилегиите ѝ в организацията.

Румъния е разследвала и потвърдила, че Русия е отговорна за хибридната атака в Брашов

Румъния е представила резултатите от разследване, проведено от местните власти в сътрудничество със съюзнически държави, като е подчертала сериозността на инцидента в Брашов. Румънската страна е изтъкнала, че това събитие е част от все по-мащабна и сложна поредица от действия, характерни за хибридната война.

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Саботажът е станал в непосредствена близост до дружеството CARFIL SA, дъщерно предприятие на националната компания ROMARM, твърдят разследващите от Румънската разузнавателна служба. Те работеха и с партньорски организации след инцидента.

Разследванията са потвърдили участието на няколко граждани на бивши съветски републики, пребиваващи в държави от ЕС. Във връзка с дейността им се водят съдебни производства в Румъния и в сътрудничество с властите на няколко европейски страни. Задачите на мрежата не са били ограничени до Румъния. Координаторите в Русия са ѝ възложили широк кръг от цели в региона - държавни и частни предприятия за производство на оръжия, както и други обекти от военно и индустриално значение, твърдят разследващите.

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Букурещ осъжда руските нападения в Черно море, ясно назовава агресора

Снимка: Getty Images

Румъния е осъдила пред ОССЕ и системните руски атаки срещу търговски кораби в Черно море, довели до човешки жертви, включително в изключителната икономическа зона на България, в икономическата зона на Румъния и в териториалните води на страната. Букурещ е отбелязал, че тези действия представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването в Черно море.

Били са посочени и случаи на нарушаване на националното въздушно пространство на Румъния, настъпили на фона на засилените руски атаки срещу гражданска инфраструктура в Украйна.

Припомняме, че българският премиер Румен Радев ядоса румънски политици и анализатори с думи за това дали трябва да се посочва отговорният за нападенията, или не: Радев ядоса Румъния след косвено обвинение към Букурещ за атаките в Черно море.

Над 40 държави от ОССЕ са подкрепили Румъния, тя е потвърдила подкрепа за Украйна

Над 40 държави от ОССЕ (от общо 57) са изразили своята солидарност с Румъния. Заедно с тях от Букурещ са потвърдил подкрепата си за Украйна пред лицето на руската агресивна война, като са се обявили за прекратяване на огъня и за създаване на условия за постигане на "всеобхватен, справедлив и траен мир чрез преговори".

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която обединява 57 държави, е най-голямата регионална организация за сигурност. ОССЕ е създадена с цел поддържане на мира, сигурността и стабилността в Европа чрез предотвратяване, управление и намаляване на рисковете.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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