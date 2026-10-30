"Солидарни сме с България": Гърция осъди ударите по кораби в Черно море

След като стана ясно, че контейнеровозът, който потъна, след като беше ударен от военноморски дронове край България в сряда, е гръцки, от гръцкото външно министерство излязоха с позиция.

Гърция осъжда категорично нападението с морски дрон срещу търговски кораб - гръцка собственост край бреговете на България, заявиха от ведомството.

От там подчертават, че нападенията над търговски кораби преди всичко нарушават международното морско право и поставят в опасност човешкия живот.

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В изявлението се посочва, че Атина изразява солидарност с България и се настоява за ударите срещу корабите да се потърси съдебна отговорност.

Гръцките партии от опозицията подкрепиха позицията на правителството, която изрази премиерът Кириакос Мицотакис пред Съвета за сигурност на ООН. Според Атина трябва да се осигури безопасност за свободно плаване на търговските кораби дори във времена на конфликт.

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"Търговски товарен кораб, собственост на гръцка компания, беше нападнат и потъна в Черно море. Ние категорично осъждаме това нападение. Това е поредното напомняне за спешната нужда от глобално морско примирие, което да гарантира, че търговските кораби могат да плават безопасно и свободно, дори по време на конфликт", заяви Мицотакис.

Опозицията настоява гръцкият премиер да се ангажира с по-силна дипломатическа дейност, защото нападенията срещу кораби увеличават цената на морския транспорт, което се отразява на потребителите в света.

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Гърция разполага с най-големия търговски флот в света.