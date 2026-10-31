И морските дронове са ни трудни. Колко депутати трябва да има Радев, за да не са?

"При подаване на сигнал за дрон или въздушна цел, която трябва да се свали, самолетът ни трябва да е във въздуха до 15 минути по-късно". Думите са не на кого да е, а на генерал-майор Николай Русев, командващ българските ВВС. И той ги каза на 23 октомври, преди пети кораб да бъде ударен току до български териториални води в Черно море, в нашата изключителна икономическа зона. И трети кораб потъна след тези атаки. Генерал-майорът обясни, че 15-те минути са стандарт на НАТО – ОЩЕ: Готови сме да стреляме в защита на Черно море: Командирът на ВВС обясни с какво разполагаме

И какво стана сега, при третата атака с дронове срещу общо пети кораб в изключителната икономическа зона на Черно море? "Времето, за което се случи атаката, е от порядъка на 1 час, на дистанция много превишаваща нашите възможности да изпратим сили за това време и да реагират" - това са думи на командира на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов. А в репортаж на bTV за това, че контейнеровозът при третата атака с дронове е потънал, беше казано, че от откриването на дроновете до атаката е имало 34 минути. Между другото, дроновете бяха открити от френски разузнавателен самолет. И той патрулира по искане на Румъния в Черно море - Румъния, с която Румен Радев се скара и нападна пръв – ОЩЕ:

Всичко това е достатъчно да е ясно – абсолютно гола вода сме в условията на съвременна война. Времето за реакция съвсем не е било малко – но подалият оставка началник на отбраната ни адмирал Емил Ефтимов, освен че призна с половин уста как нямаме на практика нищо за противодействие на морски дронове, изтърси нещо велико: Атаката от 28 октомври е в международни води, то ние не сме длъжни да я спираме?! След тези думи лично според мен добре е подал оставка – но е на поста си, защото заместникът му още го няма. Трябва това управление, водено от генерал от ВВС и пълно с генерали, полковници и всякакви ченгета, да го издирят въпросния заместник и да го издигнат, по възможност преди още дронове да са ни притеснили, па макар и в международен периметър, какво като е наша изключителна икономическа зона - ОЩЕ: България не е във война: Началникът на отбраната с половин уста призна, че не можем да спрем морски дронове

"България е знаела поне 15 минути преди атаката срещу кораба за приближаващите дронове. Ако са били морски дронове - това време за реакция се умножава в пъти. Имало е време за реакция. Въпросът е не какво са установили средствата за наблюдение, каква информация е била докладвана на командването и политическото ръководство, а защо не е последвала ефективна реакция.Самолетите за въздушно патрулиране могат да установяват не само наличието и движението на въздушни обекти, но и данни за маршрута им. Ако проследяването е показало, че дроновете идват от руска посока, това е информация, която не може да бъде игнорирана в името на търсенето на "доказателства".

И тук започва истинският проблем. Как реагира политическото ръководство, което отрича заплахата да идва от Русия, когато получи категорична информация за потенциална руска атака? Бъдете сигурни, че подобна информация незабавно стига до министъра на отбраната Стоянов и до министър-председателя. На този етап на ранно предупреждение никой не знае каква е реалната цел на летящите дронове - може да е кораб на ВМС в пристанището на Варна, може да е комуникационен център, може да е сградата на Община Варна. Следователно бездействието става престъпление и не може да се оправдава с аргумента, че дроновете са атакували кораб извън териториалните ни води, а не наземна цел. При неизвестна цел и неясен мащаб на заплахата именно готовността за реакция е решаваща". Думи в личната страница във Facebook Илиян Василев, бивш български посланик в Русия.

И да, той поставя въпроса колко командването ни, политиците ни, са готови да вземат бързо правилни решения и да действат също толкова бързо във времена на криза. От войната в Украйна по-голяма криза в Европа за последните 75-80 години трудно ще намерите.

Радев и управлението му не могат да бъдат винени изцяло за липсата на достатъчно техника и възможности да се борим с напредъка на военните технологии. Тези липси се влачат заради липсата на нормална държава много години назад, колкото и Георг Георгиев да ходи по телевизиите да обяснява как Бойко Борисов и ГЕРБ много направили, F-16 взели и да забравя да каже - без да са въоръжени и оборудвани изцяло: С парите за F-16 можеше да си купим F-35: Командващият ВВС пак настоя, че ни трябват самолети. Но Радев е виновен, че след като има 131 депутати, не действа решително и не тръгва по единствения възможен път да не сме със свалени гащи в такива ситуации – търсене на сътрудничество с предвидими партньори, в чийто интерес е също Черно море да е безопасна зона. Партньори, които са по-напред от нас. А през това време – да почваме и ние да се развиваме военно-технологично, със съответни партньорства и договори. Дали не подписахме един 10-годишен меморандум с една от двете най-напреднали с военните дронове държави в света в лицето на Украйна? Кой сега не иска да се възползва от рамката му, за да подхванем конкретни инициативи и да реализираме съответните проекти, които да ни помагат да се защитаваме?

И кой сега намери начин да се скара с още един от очевидните ни партньори – Румъния? Е как да не мислиш, че това не може да е само недалновидност? ОЩЕ: Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

Автор: Ивайло Ачев