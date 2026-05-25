Кошмар в Сърбия: Трамвай се блъсна във витрина (ВИДЕО)

Трамвай дерайлира и се удари в сграда в Белград, най-малко 11 ранени, включително две деца, съобщи македонската медия "360 степени". Инцидентът е станал тази сутрин, като според първоначалната информация трамваят се е движил по улица „Цар Душан“, когато по неизвестни засега причини е дерайлирал и се е блъснал в сграда, разположена на ъгъла на улица „Книканинова“.

Както съобщават сръбските медии, предната част на превозното средство, включително кабината на водача, се е озовала във витрината на сградата. Кабината на машиниста на трамвая е напълно разрушена, прозорците са счупени, а някои от седалките са изкоренени, пише още македонската медия "360 степени".

11 души са ранени

Според здравните власти, 11 възрастни са ранени, включително двама мъже на 20 и 60 години със сериозни наранявания. Всички ранени са откарани в Спешния център в Белград. Освен това, две деца, на две и 16 години, също са ранени и са преместени в Университетската детска клиника.

"Макфакс" допълва, че общо 15 души са ранени. Медията се позовава на службите за спешна помощ. Сред ранените е и ватманът на трамвая.