Кабинетът "Радев":

Фабрегас след класирането на Комо в Шампионска лига: Заслужаваме го!

25 май 2026, 14:14 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Фабрегас след класирането на Комо в Шампионска лига: Заслужаваме го!

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас говори за класирането на отбора за Шампионската лига в края на сезон 2025/26. „През целия си живот, дори когато правя смени, разчитам на интуицията си. И преди мача срещу Парма чувствах, че две победи ще са достатъчни, за да се класираме за Шампионската лига. Показах на играчите видео на колоездач, който беше на шесто място, но в финалния спринт той натисна педалите силно и спечели състезанието. Точно това направихме този сезон“.

„Това е шедьовър от целия отбор“

„Имахме някои неуспехи – две загуби и равенство с Удинезе – така че знаехме, че ни е необходима победна серия, но се чувствахме сякаш винаги сме в надпреварата. Заслужавахме това място – начина, по който го постигнахме. Този отбор е пълен с „деца“ – имаме 15 играчи под 23 години – така че това е шедьовър от целия отбор. Те слушаха, винаги искаха повече и вдигаха летвата в точния момент“.

„Мога само да сваля шапка на тези играчи, защото ние, треньорите, се опитваме да ги тласкаме, да им даваме възможности, да им посочваме къде има място, но на терена те правят всичко. Толкова се радвам за хората от...Комо: те заслужават тази радост“, цитира DAZN испанския треньор.

Комо, със 71 точки след 38 мача, е четвърти в италианската лига. Те ще играят в Шампионската лига за първи път.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Испанският маестро, който блестеше в Арсенал, Барса и Челси, а сега пише история в Серия А

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Серия А Сеск Фабрегас Комо
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес