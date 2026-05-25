Фабрегас след класирането на Комо в Шампионска лига: Заслужаваме го!

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас говори за класирането на отбора за Шампионската лига в края на сезон 2025/26. „През целия си живот, дори когато правя смени, разчитам на интуицията си. И преди мача срещу Парма чувствах, че две победи ще са достатъчни, за да се класираме за Шампионската лига. Показах на играчите видео на колоездач, който беше на шесто място, но в финалния спринт той натисна педалите силно и спечели състезанието. Точно това направихме този сезон“.

„Това е шедьовър от целия отбор“

😅🍾 Como squad interrupt Cesc Fabregas' press conference after they qualified for the UEFA Champions League! 💙🤍 pic.twitter.com/IZHjKdQKF2 — EuroFoot (@eurofootcom) May 24, 2026

„Имахме някои неуспехи – две загуби и равенство с Удинезе – така че знаехме, че ни е необходима победна серия, но се чувствахме сякаш винаги сме в надпреварата. Заслужавахме това място – начина, по който го постигнахме. Този отбор е пълен с „деца“ – имаме 15 играчи под 23 години – така че това е шедьовър от целия отбор. Те слушаха, винаги искаха повече и вдигаха летвата в точния момент“.

„Мога само да сваля шапка на тези играчи, защото ние, треньорите, се опитваме да ги тласкаме, да им даваме възможности, да им посочваме къде има място, но на терена те правят всичко. Толкова се радвам за хората от...Комо: те заслужават тази радост“, цитира DAZN испанския треньор.

Комо, със 71 точки след 38 мача, е четвърти в италианската лига. Те ще играят в Шампионската лига за първи път.

ОЩЕ: Испанският маестро, който блестеше в Арсенал, Барса и Челси, а сега пише история в Серия А