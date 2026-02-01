Пореден обрат: Левски привлича Марселино Кареасо, бившият ас на ЦСКА подписва до дни!

Сагата около преминаването на Марселино Кареасо в Левски претърпя пореден обрат. Както е известно, „сините“ имаха сериозен интерес към бившия ас на ЦСКА и дори се заговори, че той със сигурност ще стане част от състава на Хулио Веласкес. В последните дни обаче се появиха информации, че от Левски са се отказали от варианта да вземат колумбиеца, тъй като той е поискал много голяма заплата, а също така не е играл от шест месеца и страда от контузии.

Кареасо ще е третото ново попълнение на Левски

Днес пък колегите от „Тема спорт“ и „Дспорт“ потвърдиха, че Марселино Кареасо със сигурност ще подсили Левски. Очаква се той да премине задължителните медицински прегледи утре, 2 февруари, след което да подпише своя договор със „сините“ и да бъде представен официално. По този начин полузащитникът ще се превърне в третото ново попълнение на столичани. До момента Левски взе крилото на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс и нападателя на Локомотив Пловдив – Хуан Переа.

Колумбиецът има гол във вратата на „сините“

Марселино Кареасо пристигна в ЦСКА през септември 2022-ра като бързо се превърна в основен играч на „армейците“. Той записа общо 97 мача за тима във всички турнири, в които реализира 11 попадения и направи 10 асистенции. Любопитното е, че един от головете му с екупа на „червените“ е във вратата именно на Левски.

През лятото на 2025-та година договорът на Кареасо с ЦСКА изтече и той отказа да го поднови, тъй като ръководството на клуба отказа да му даде исканите от него близо 60 хиляди евро на месец. За последно колумбиецът бе част от Аполон Лимасол, но записа едва 6 двубоя за кипърците преди да бъде освободен.

