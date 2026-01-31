Войната в Украйна:

Звезда от Първа лига е арестувана на летище в Лондон

31 януари 2026, 20:20 часа 369 прочитания 0 коментара

Бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който понастоящем е собственост на Локомотив София, бил арестуван на летище “Лутън” в Лондон. Новината съобщават колегите от Sportal.bg. След контролата със Спортист Своге "железничарите" са били пуснати в почивка. Англичанинът е решил да се прибере до родината си. След проверката на документите му обаче местните власти са го закопчали.

Айб е арестуван

В началото на годината медиите на Острова писаха за Айб. Според „Daily mail“ футболистът на два пъти е използвал фалшива рецепта, за да се сдобие с лекарства за сън. Първият опит е бил успешен – на 24 май 2025 г. в аптека на Хорнси Роуд в Лондон. Но след 4 дни, когато Айб се връща за същото лекарство, фармацевт конфискува рецептата му, защото се съмнява в истинността ѝ.

Джордан Айб

В резултат англичанинът е бил обвинен в притежание или контролиране на предмет, назначен за извършване на измама. Футболистът обаче не знаел първоначално, че го съдят, тъй като призовката била изпратена в семейния му дом в южен Лондон през декември миналата година, малко след като се премести в София. Той е помолил за отлагане с 6 месеца, за да може да се защитава след края на сезона в efbet Лига. Съдията склонил да отложи, но само до 5 февруари. Така се стига до 30 януари, когато Айб се е прибрал в родината си и е бил арестуван. Все още не е ясно дали играчът е бил пуснат, или е все още в ареста, пишат от Sportal.bg.

