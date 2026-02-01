Любопитно:

„Делта форс“ от Бистрица разби абонати на ЦСКА в последната си контрола

01 февруари 2026, 14:21 часа
ЦСКА 1948 завърши зимната си подготовка с убедителна победа с 3:0 над южнокорейския Гангуон. Българският тим контролираше хода на срещата и диктуваше темпото в по-голямата ѝ част. Наскоро Гангуон бе разгромен с 2:5 и от ЦСКА.

Първото полувреме премина при сравнително равностойна игра, но след подновяването на двубоя „червените“ повишиха интензитета и логично стигнаха до попаденията.

В 49-ата минута Бернардо Коуто даде аванс на ЦСКА 1948, а натискът на българския състав продължи и в 69-ата минута Атанас Илиев удвои преднината. Крайното 3:0 бе оформено в 86-ата минута от Адама Траоре, който сложи точка на напълно заслужения успех.

С тази победа ЦСКА 1948 изпраща подготвителния период с позитивни сигнали преди подновяването на официалните мачове.

Бойко Димитров
