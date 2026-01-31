Спорт:

Най-добрият млад съдия за 2025 година ще свири финала за Суперкупата между Лудогорец и Левски

31 януари 2026, 19:32 часа 364 прочитания 0 коментара

Младият съдия Мариян Гребенчарски бе определен да ръководи финала за Суперкупата на България по футбол между Лудогорец и Левски. Новината обявиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз. Двубоят е във вторник от 18:00 часа на стадион "Васил Левски". Както е известно, преди ден Гребенчарски бе награден за най-перспективен млад съдия за 2025 година. Той си подели приза с Любослав Любомиров.

Мариян Гребенчарски ще свири Суперкупата

Асистенти на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов, за четвърти рефер е определен Любослав Любомиров, а ВАР съдии са Венцислав Митрев и Кристиян Колев. Любопитно е, че Митрев отново беше на ВАР при предишната среща между "орлите" и "сините". Тогава реферът отговори на главния съдия Радослав Гидженов, че според него настъпване на Кайо Видал не е умишлено - решение, което подлежи на дискусии.

Вар-ът на Actualno

Другата ситуация пък бе при отсъдената от Гидженов дузпа в полза на Левски, която впоследствие бе отменена след намесата на ВАР. Митрев привика Гидженов, а той преразгледа ситуацията и промени решението си.

Гребенчарски ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол. За първи път в историята на страната главният съдия ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена (подробности четете в линка).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Суперкупа на България Лудогорец Мариян Гребенчарски
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес