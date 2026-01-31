Най-добрият млад съдия за 2025 година ще свири финала за Суперкупата между Лудогорец и Левски

Младият съдия Мариян Гребенчарски бе определен да ръководи финала за Суперкупата на България по футбол между Лудогорец и Левски. Новината обявиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз. Двубоят е във вторник от 18:00 часа на стадион "Васил Левски". Както е известно, преди ден Гребенчарски бе награден за най-перспективен млад съдия за 2025 година. Той си подели приза с Любослав Любомиров.

Мариян Гребенчарски ще свири Суперкупата

Асистенти на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов, за четвърти рефер е определен Любослав Любомиров, а ВАР съдии са Венцислав Митрев и Кристиян Колев. Любопитно е, че Митрев отново беше на ВАР при предишната среща между "орлите" и "сините". Тогава реферът отговори на главния съдия Радослав Гидженов, че според него настъпване на Кайо Видал не е умишлено - решение, което подлежи на дискусии.

Другата ситуация пък бе при отсъдената от Гидженов дузпа в полза на Левски, която впоследствие бе отменена след намесата на ВАР. Митрев привика Гидженов, а той преразгледа ситуацията и промени решението си.

Гребенчарски ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол. За първи път в историята на страната главният съдия ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена (подробности четете в линка).