Барселона започна ударно в Европа! Новата звезда на каталунците с дебютно попадение

Отборът на Барселона пренесе наказателната си акция на европейската сцена. Каталунците разгромиха с 5:1 нидерландския Фейенорд на старта на тазгодишното издание на Шампионска лига. Възпитаниците на Ханзи Флик имаха пълен контрол през целите 90 минути и отбелязаха пет прекрасни гола, като по този начин удължиха победната си серия във всички турнири. Новото попълнение Габриел Жезус се отчете с дебютното си попадение.

Барселона разби Фейенорд на старта на Шампионска лига

Барса започна мача по перфектен начин, като само две минути след началото излезе напред в резултат. Рафиня получи пас от Ламин Ямал и преодоля двама защитници в наказателното поле, преди да прати топката в мрежата. Каталунците продължиха да атакуват и да оказват натиск върху гостите, а Карим Адейеми удвои преднината с още един великолепен гол. Футболистите на Фейенорд имаха един-два добри момента при контраатаки, които наложиха солидни спасявания от страна на Жоан Гарсия, но така и не създадоха реални проблеми на защитата на Барса. Така домакините се оттеглиха на почивката с два гола аванс, след като напълно доминираха през първото полувреме.

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Фейенорд започна да играе по-напред на терена, опитвайки се да окаже по-силен натиск в началото на второто полувреме, но Барса запази пълния контрол и скоро стигна до трети гол благодарение на блестяща асистенция от Педри към Рафиня. Нидерландският гранд отговори веднага, като Фери намери мрежата, но голът беше отменен поради много тънка засада. Гостите продължиха да атакуват, но не успяха да създадат реална възможност, а Барса се чувстваше много комфортно към края на мача. В заключителните минути Ламин Ямал се включи в голеадата с прекрасен пряк свободен удар, с който откри сметката си в европейските турнири за сезона.

Домакините не успяха да запазят вратата си суха, след като Сем Стайн вкара с глава гол, който Фейенорд заслужаваше предвид усилията си през второто полувреме, но Барса възстанови преднината си от четири гола благодарение на Габриел Жезус, който вкара дебютното си попадение с глава след центриране на Ямал. Това може би е най-добрата версия на Барса под ръководството на Ханзи Флик, а отборът обяви със стил, че е претендент за Шампионската лига.

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