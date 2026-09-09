Кабинетът "Радев":

Разочарован Веласкес пое отговорност за провала на Левски срещу ЦСКА и се извини на феновете

09 септември 2026, 21:30 часа 485 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след поражението на неговия тим в мача за Суперкупата на България. "Сините" загубиха с 2:4 от ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Те изиграха отлично първо полувреме, от което се оттеглиха на почивката с гол аванс. През втората част силите на терена се размениха и "армейците" направиха пълен обрат и вдигнаха трофея в последния мач на Христо Янев начело.

Хулио Веласкес се извини на феновете

Веласкес пое отговорност за загубата и отправи извинение към "сините" фенове. Испанският специалист бе категоричен, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са допуснали куп грешки, които са позволили на съперника да обърне резултата. Той отрече теорията, че умората е повлияла на краха на играчите на Левски през второто полувреме, през което допуснаха четири попадения във вратата си. Веласкес не скри факта, че е много разочарован от показаната игра, и определи представянето на тима като "жалко".

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"Поздравления за ЦСКА. Днес изиграхме два различни мача - преди и след почивката", започна наставникът на "сините". "Започнахме много добре, държахме владението на топката, играехме в половината на съперника и може би заслужавахме да отбележим втори гол. В някои моменти нямахме този контрол, който искахме, но през първото полувреме стояхме добре на терена. Имахме и положения."

Хулио Веласкес

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"Отговорността за второто полувреме е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават този резултат и това представяне. Ако не играем на 100%, ще имаме проблеми. През второто полувреме колективното и индивидуалното представяне не трябваше да се случва. Имаше сериозни грешки и съм много разочарован. Не е честно спрямо феновете и се извинявам отново. Не става въпрос за умора, всичко е в главата. Можем да губим, но не и по този начин", каза още Веласкес.

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ЦСКА Левски Суперкупа на България Хулио Веласкес
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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