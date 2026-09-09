Капитаните на ЦСКА със силни думи за Христо Янев след триумфа със Суперкупата на България

Двама от капитаните на ЦСКА говориха след триумфа в мача за Суперкупата на България. "Армейците" направиха пълен обрат с 4:2 срещу Левски и вдигнаха трофея на Националния стадион "Васил Левски". Те показаха съвсем различна игра през второто полувреме, през което вкараха четири гола във вратата на Светослав Вуцов. Това бе последният мач на старши треньора Христо Янев начело, след като подаде оставката си ден преди двубоя.

Теодор Иванов и Бруно Жордао с послание към Христо Янев след победата

След края на мача Теодор Иванов и Бруно Жордао застанаха пред медиите, за да коментират представянето на отбора. И двамата не спестиха добри думи по адрес на Янев. Българският национал призна, че напускането му е дало допълнителна мотивация на "армейците": "Това, което се случи с треньора, ни даде още по-голяма мотивация днес да излезем и да дадем всичко от себе си, за да го изпратим подобаващо с още един трофей. Първите 15-20 минути не влязохме добре в мача, но се стабилизирахме и вкарахме 4 гола на Левски. Поставям този успех на върха. Надявам се да имаме още такива моменти. Радвам се, че зарадвахме щаба и феновете. Важното е, че всички са щастливи."

"Христо Янев свърши отлична работа"

Жордао пък призна, че ЦСКА ще води битка за титлата и отправи трогателно послание за българския специалист: "Чувствам се невероятно. Както винаги казвам, финалите не се играят, а се печелят. Един финал трябва да се спечели, показахме характера на този отбор. Виждате резултата, борихме се един за друг. Истината е, че не започнахме както искахме - нямахме пространства, не държахме топката. През първото полувреме съперникът ни създаде възможности. През второто променихме подхода си към мача. Това направи разликата."

"Ние отдавна казахме, че искаме да сме шампиони. Това може да направим – да водим битка. Понякога нещата не се получават, както искаме. Феновете заслужават това. Ако всички те вярват в нас, ние също – може да бъдем шампиони", продължи Жордао. "Страхотен треньор и човек. Свърши отлична работа откакто дойде - взехме Купа и Суперкупа, класирахме се в Европа. Не започнахме перфектно, но не сме и зле. В днешния ден, който е последен за него, показахме какво той постигна. Показахме, че сме едно семейство. Пожелавам му всичко най-добре."

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