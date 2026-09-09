Най-важните новини за деня: 9 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 септември 2026 г.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА (ВИДЕО)

Правителството предлага промяна в механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), като премахва досегашното автоматично изчисляване на нейния размер. Всяка година до 15 август управляващите ще трябва да представят предложение за размера на минималната заплата за следващата година. Преди това ще се провеждат консултации и преговори със синдикатите и работодателските организации.

ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА: ИМА ЗА КАКВО ДА СЕ ТРЕВОЖИМ (ВИДЕО)

Към днешна дата, масово цените на дизеловото гориво по бензиностанциите у нас варират между 1,80 и 1,86 за литър. На някои места обаче цените достигат от 1,93 до 2 евро за литър нафта.

"БУЛГАРГАЗ" НЕ СЕ ВСЛУША В СЪДА, РАЗКРИ САМО ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА С "БОТАШ"

„Булгаргаз“ е изпълнила само частично съдебното решение, което задължава компанията да предостави на Factcheck.bg информация за доставените количества газ по договора с турската компания „Боташ“ и за изплатените за тях суми. След като поиска допълнителна отсрочка за изпълнение на решението на съда, контролираната от българската държава фирма е изпратила само данните за получените количества през последните три години, но отново е отказала да разкрие размера на преведените суми.

СТАБИЛЕН ПАЗАР И БЕЗ ИЗКРИВЯВАНЕ: ДКСБТ ОБЯВИ КОГА СА ЗАСЕЧЕНИ НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ У НАС

В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината. Това обяви в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. "В момента е права линия индекса, т.е. без изменения. Наблюдаваме вече 4 месеца абсолютно стабилен пазар, характерен за сезона, с добро сезонно предлагане", посочи Иванов. Още: Динамиката на цените: При кои продукти има поскъпване

"НА НАШЕТО МОРЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЧИВА ЗА 50 ЕВРО": ХОТЕЛИЕР ОТВЪРНА НА КРИТИКИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ

В момента на нашето море може да се почива за 50 евро. Цените са достатъчно свалени. Това заяви Веселин Налбантов, който е хотелиер в "Слънчев бряг" по повод критиките на вицепремиера Атанас Пеканов, според когото не е нормално цените в заведенията у нас да са съпоставими с тези във Виена или Рим. Той определи думите на вицепремиера като „откровени лъжи” и „некомпетентност”.

"НЯМА ПО-ЕСТЕСТВЕНО ОТ ТОВА ДА БЪДЕ ПОДКРЕПЕН ГЮРОВ. НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО ГЕРБ НЕ ГО ХАРЕСВАТ": АНАЛИЗ НА ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ (ВИДЕО)

"Аз продължавам да не разбирам защо трябва да не е харесван Гюров. Когато политик от ГЕРБ каже "нашите избиратели никога няма да гласуват за Андрей Гюров". Защо? Чудесно образование, чудесна кариера в частния сектор, после чудесна кариера в публичния сектор и в политиката, беше председател на парламентарна група, беше министър-председател. Защо да не го подкрепим? Не бил достатъчно десен, казват. Извинявам се, при кандидат с огромна биография в БСП отсреща, не е много трудно да си десен. Претенциите за това кой може да казва кой е достатъчно десен, за мен не са изпълнени с никакво съдържание". Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno политическият анализатор и коментатор Георги Харизанов часове след представяне на списъка с инициативния комитет зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

ОПИТ ЗА САМОСБЪДВАЩО СЕ ПРОРОЧЕСТВО: ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ ЗА ВЪЗМОЖНА ПОБЕДА НА ЙОТОВА (ВИДЕО)

Опит за самосбъдващо се пророчество. Така в предаването Студио Actualno отговори на въпроса предизвестена ли е победата на Илияна Йотова на президентския вот медийният експерт, културолог и писател доц. Георги Лозанов, който е и главен редактор на сп. “Лик“. Той е сред сигурните членове на Инициативния комитет, който издига кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев: “Това се нарича в пиарска стратегия самосбъдващо се пророчество. Започваш да твърдиш за някой кандидат, че ще спечели. Тези, които искат да са гласували за победителя гласуват за този кандидат и с техните гласове той печели. Много е възможно. Още: "Няма по-естествено от това да бъде подкрепен Гюров. Не разбирам защо ГЕРБ не го харесват": Анализ на Георги Харизанов (ВИДЕО)

"СИСТЕМА, ПРОГРАМИРАНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪПОТИЯ": СЛЕД ДЪНОТО НА PISA, ЕКСПЕРТИ ОЦЕНЯВАТ БГ УЧИЛИЩЕТО КАТО ВРЕДНО

Резултатите от изследването PISA, измерващо функционалната грамотност на 15-годишните в 91 държави по света, се оказаха катастрофални за България. Страната ни се нареди на последно място в ЕС по природни науки, четене и математика. Близо 60% от българските ученици на практика са функционално неграмотни по отношение на четенето с разбиране и математиката.

НЕИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА СПИРАТ ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

Достъпът до помощи ще бъде улеснен. Неизвинените отсъствия в училище и отсъствието от предучилищна група вече няма да спират достъпа до държавната помощ. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това предвижда изменение в Закона за семейните помощи за деца, който правителството ще внесе.

РУСКОТО ЗЛОНАМЕРЕНО ВЛИЯНИЕ Е ЗАВЛАДЯЛО ДЪРЖАВАТА: СЛУЖБА КЪМ КОНГРЕСА НА САЩ РАЗКРИТИКУВА БЪЛГАРИЯ

Изследователската служба на Конгреса на САЩ, която е надпартийната аналитична структура на законодателния орган, обвини България, че практически омаловажава или прикрива руски хибридни атаки и дезинформация, каквито съществуват и в други европейски страни. В доклад на службата от месец август е посочено, че европейски длъжностни лица и политически анализатори са установили, че Русия се е ангажирала с дейности по хибридна война, насочени срещу държави в цяла Европа. Представени са и конкретни примери за документирани или предполагаеми руски действия в рамките на хибридна война в Полша, трите балтийски държави (Литва, Латвия и Естония), Румъния и България.

РАЗГОВОР ПУТИН-ТРЪМП И ПРОТИВОРЕЧИЯ ОКОЛО НОВАТА КОНТРААТАКА НА ВСУ, ДОКАТО УКРАЙНА БРОИ 1,5 МЛН. РУСКИ ВОЕННИ ЖЕРТВИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин разговаря на 8 септември по телефона с американския президент Доналд Тръмп - именно републиканецът се оказа мистериозният "световен лидер", за когото от Кремъл по-рано бяха обявили, че ще проведе дискусия с Путин. Съветникът на руския диктатор Юрий Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъдили резултатите от срещата на стопанина на Кремъл на 6 септември със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на американския президент Джаред Къшнър (зет на Тръмп), както и перспективите за прекратяване на войната.

ХОРАТА ПЛАЩАТ, НЕ НИЕ: ХИТРИЯТ ТРИК, С КОЙТО РЕЖИМЪТ В ИРАН ОЦЕЛЯВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН

В продължение на почти десетилетие американските санкции не успяват да принудят Иран да капитулира, въпреки че нанасят сериозни щети на икономиката му. Причината е, че иранските власти са изградили такъв модел, при който голяма част от икономическата цена на санкциите и войната се поема от домакинствата и бизнеса, докато държавата запазва ресурсите, необходими за оцеляването си и за продължаване на конфликта, анализира в материал за Foreign Affairs иранският изследовател Есфандиар Батмангхелидж. Той е основател и изпълнителен директор на Bourse & Bazaar Foundation - мозъчен тръст, който се фокусира върху икономическата дипломация, развитие и икономическо правосъдие в Близкия изток и Централна Азия.