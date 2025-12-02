Левски отрязал 9-кратен шампион на Алжир за водещ халф на Хулио Веласкес

Ръководството на Левски е отрязало 9-кратен шампион на Алжир за един от водещите полузащитници в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за вътрешния халф на „сините“ Акрам Бурас. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите на стадион „Георги Аспарухов“ е пристигнала оферта от бившия отбор на 23-годишния футболист – МК Алжер. Северноафриканският клуб е поискал да си върне Бурас под наем за срок от шест месеца. Шефовете на Левски обаче категорично са отхвърлили предложението.

Акрам Бурас е сред водещите футболисти на Левски

Акрам Бурас пристигна на „Герена“ през лятото като „сините“ броиха на МК Алжер 350 хиляди евро за правата му. 23-годишният полузащитник бързо се превърна в един от основните играчи в състава на Хулио Веласкес. До момента алжирецът има на сметката си общо 11 мача за българския гранд във всички турнири, в които се е отличил с едно попадение, а също така е направил и две асистенции. Бурас има договор с Левски до лятото на 2028-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 800 хиляди евро.

Халфът е гласен за национал на Алжир

Както е известно, в последните седмици се заговори, че Акрам Бурас може да попадне в националния отбор на Алжир за предстоящата Купа на африканските нации. Полузащитникът е впечатлил селекционера на „пустинните лисици“ Маджид Бугера с изявите си с екипа на Левски и младият специалист е готов да му гласува доверие. Надпреварата стартира на 21 декември и ще продължи до 18 януари. Алжир е в група с Буркина Фасо, Екваториална Гвинея и Судан. Очаква се в следващите седмици да стане ясно дали Бурас ще представя родината си на турнира.

