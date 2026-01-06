Ходът на Левски, който постави въпросителна и може да образува "дупка" при гоненето на титлата (ВИДЕО)

Раздялата с капитана Вендерсон Цунами поставя въпросителна в защитния вал на Левски и може да образува "дупка" в преследването на титлата този сезон. Това мнение изрази спортният журналист на Actualno.com Бойко Димитров в последния епизод на "Точно попадение". Според него, Цунами е лидер на отбора, а освен това е важен и за ротациите на Хулио Веласкес в защита, тъй като там в центъра на отбраната се разчита само на Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов, а първият е с изтичащ договор.

Изненадващата раздяла на Левски с капитана Цунами

"Останах изненадан от раздялата с Цунами, защото той доказа през годините, че обича Левски. Според мен той е готов да играе в Левски дори и за скромна сума пари. Неговото напускане поставя една въпросителна около зоната на централния защитник, защото знаем, че там Кристиан Димитров все още не е подписал договор, което означава, че той в следващите седмици може да каже: "Благодаря ви, но аз си тръгвам", започна анализа си Бойко Димитров.

Ще пострада ли отбраната на Левски от раздялата с Цунами?

"Така остават единствено Макун и Никола Серафимов, което ми се струва, че може да се получи сериозна дупка при гоненето на титлата. Има и друго нещо - може би Левски събира пари за трансфери и това да ги принуждава да продадат Цунами, който така или иначе явно няма да бъде титуляр. А и може би е изказал мнение, че иска да отиде някъде да играе. Очаквам Левски да се раздвижи на трансферния пазар, ще видим", добави още той.

