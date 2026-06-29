Левски възроди интереса си към бивша цел на ЦСКА, Лудогорец и тим от Шампионска лига

Левски отново преследва бразилския таран на Академико Визеу Андре Кловис на трансферния пазар. Това гласи информацията на колегите от "Sportal". "Сините" имаха интерес към Кловис преди година, но тогава сделката пропадна. Нападателят беше в списъците с желания на ЦСКА, Лудогорец, Карабах и отбор от Китай. От миналото лято цената на Кловис се е вдигнала цели два пъти, но новата собственост на Левски ще позволи на "сините" да са по-убедителни в преговорите.

Левски искаше Андре Кловис през миналата година

Левски отново има интерес към Андре Кловис. През миналата година "сините" отново искаха нападателя на Академико Визеу, но тогава сделката пропадна. Отборът от Португалия искаше 1 милион евро за правата на тарана си, но тогава от "Герена" бяха готови да дадат само 700 000 евро. Кловис се представи на много добро ниво през изминалия сезон във втората дивизия на Португалия, като вкара 23 гола в 34 мача за първенството.

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Цената на Андре Кловис е 2 милиона евро

Това вдигна цената му цели два пъти, като сега от Академико Визеу искат около 2 милиона евро, за да пуснат бразилския нападател. Но откакто Левски има нов мажоритарен собственик, може да бъде много по-конкурентноспособен и уверен на трансферния пазар. През миналата година интерес към Андре Кловис имаха още ЦСКА, Карабах и китайски клуб, а преди две години, Лудогорец го искаше в редиците си. Договорът на бразилеца с настоящия му клуб е до лятото на 2028 г., така че цената не може да бъде свалена с много.

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