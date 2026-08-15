Съдът реши: Мъжът, хванат с наркотици и бебе в колата, остава зад решетките

Съдът остави в ареста 39-годишния мъж, който беше заловен с наркотици в автомобил в столичния кв. "Редута", а на задната седлка е било 4-месечното му бебе. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Пред съдията мъжът е заявил, че съжалява. Адвокатът му каза, че ще обжалват мярката, съобщи БНТ.

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Обвинението, което му е повдигнато, е за държане с цел разпространение на пет вида дрога – кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин.

На 12 август вечерта, полицията задържа мъжа. При проверка в колата бяха открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение. Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин.